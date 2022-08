हाथों के फीके होते मेहंदी के रंग को जल्द उतारने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

Tips to remove mehendi from your hands and feet: भारत में त्योहार हो या शादी, हाथों पर मेहंदी लगाए बिना दोनों की रौनक अधूरी रहती है। लेकिन हाथों पर लगी मेहंगी कुछ दिन बाद फेड होकर पीली नजर आने लगती है, जो देखने वाले को शायद ही अच्छी लगती हो। ऐसे में अगर आप भी मेहंदी के फेड होते पीले रंग की वजह से हाथों पर मेहंदी लगवाने से बचती हैं तो टेंशन छोड़ पीली होती मेहंदी के रंग को हाथों से हटाने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें।

ऑलिव ऑयल और नमक-

एक चम्मच नमक में ऑलिव ऑयल मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने हाथों पर अच्छी तरह लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद अपने हाथों को धो लें। यह प्रक्रिया कई बार दोहराएं। कुछ दिन ऐसा करने से मेहंदी का रंग हल्का हो जाएगा।

ब्लीच-

हाथों से मेहंदी का रंग छुड़ाने के लिए आप मेहंदी लगे हाथों पर फेशियल हेयर ब्लीच का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे लगाने से मेहंदी का रंग हल्का हो जाता है।

नमक वाले पानी में हाथ भिगोकर रखें-

गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर अपने हाथों को इस पानी में 15-20 मिनट के लिए भिगोकर रखें। कुछ देर बाद यह उपाय दोबारा करें। इसके बाद अपने हाथों को मॉश्चराइज कर लें। मेहंदी का रंग उतर जाएगा।

​बेकिंग सोडा और नींबू-

बेकिंग सोडा और नींबू का एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर अपने हाथों पर अच्छी तरह लगाकर सूखने दें। इसके बाद अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लें। हाथों को ड्राई होने से बचाने के लिए मॉश्चराइजर लगाएं।

यह भी पढ़े - रूप ही नहीं, स्किन की हेल्थ भी संवारती है मेहंदी, आयुर्वेद के हवाले से जानिए इसके फायदे