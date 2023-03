ऐप पर पढ़ें

बालों का झड़ना दुनिया भर में एक आम समस्या है, हालांकि हर व्यक्ति को बालों के झड़ने का अलग-अलग अनुभव होता है। बालों की देखभाल ठीक से नहीं करना ही बालों के झड़ने का सबसे पहला कारण है। पर कुछ और भी वजह हैं जो इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा (Causes of hair fall) देती हैं। गलत हेयर स्टाइलिंग भी इनमें से एक है। आइए जानते हैं हेयर फॉल के कारण और उन्हें कंट्रोल (How to reduce hair fall) करने के उपाय। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - गलत हेयर स्टाइल भी बढ़ा सकता है हेयर फॉल का जोखिम, बालों का झड़ना रोकने के लिए अपनाएं ये 5 उपाय



