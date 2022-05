Baby Teething: दांत निकलने पर बच्चों को होती है खूब परेशानी, दादी-नानी के ये नुस्खे आएंगे काम

छोटे बच्चों के जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दर्द से परेशान बच्चे अपनी बात तक नहीं कह सकते है, लेकिन लक्षण देख कर ही आपको इस बात का पता लगाना होता है। इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए आमूमन लोग डॉक्टर की दवाएं बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों की मदद से बच्चे को आराम दिला सकते हैं।



बच्चों के दांत निकलते समय दर्द से राहत दिलाने के घरेलू तरीके (Home remedies to relieve pain while teething in children)



1) मसूड़े की करें मसाज- बच्चे को दर्द से आराम दिलाने के लिए आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करें और फिर साफ कपड़े या फिर फिंगर कैप पहन कर बच्चे के मसूड़े हल्के से दबाते हुए मसाज करें। ऐसा करने से दर्द में आराम मिलेगा।



2) फ्रोजन कपड़ा- बच्चे के जब दांत आ रहे हों तो आप एक धुले हए कपड़े को फ्रिज में रखें और फिर इस कपड़े को बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आप बच्चे को अपनी निगरानी में ही रखें।



3) लकड़ी का खिलौना- वैसे तो बाजार में बच्चों के कई ऐसे खिलौने आते हैं जिन्हें दांत निकलने पर बच्चों को दिया जाता है। हालांकि ये प्लासटिक के होते हैं जो बच्चों को लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। आप लकड़ी के किसी ठोस खिलौने (जिसे चबाया जा सके) को बच्चे को दे सकते हैं।

4) बिस्कुट आएगा काम- बाजार में आपको बच्चों के लिए ऐसे बिस्कुट मिलते हैं जो दांत निकलने पर बच्चों को दिए जा सकते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं और उन बच्चों के लिए अच्छे हैं जो चीजों को कुतरना पसंद करते हैं।



5) बच्चे की दूध की बोतल- अगर आप दूध पिलाने वाली बोतल को उल्टा करके फ्रीज करते हैं, तो निप्पल के पास जो बर्फ बनती है, वह थोड़ी सख्त हो जाती है। ऐसे में बच्चे को आप ये बोतल दे सकती हैं। ध्यान दें कि उल्टा रखते समय फ्रिज की सतह साफ हो।

6) नारियल पानी- बच्चे के जब दांत आते हैं तो उन्हें लूज मोशन की समस्या हो जाती है। जिसकी वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती हैं। ऐसे में बच्चे को हाइड्रेट करने के लिए उसे नारियल पानी दें।

ध्यान दें- अगर आप किसी भी घरेलू तरीके को अपना रहे हैं तो बच्चे को निगरानी में रखें और अपने डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें।