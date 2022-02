आलिया भट्ट का देसी लुक देखकर फैन्स हो गए फिदा, इतनी महंगी साड़ी में लिपटी नजर आई स्टाइलिश 'गंगूबाई काठियावाड़ी'

आलिया भट्ट का देसी लुक देखकर फैन्स हो गए फिदा, इतनी महंगी साड़ी में लिपटी नजर आई स्टाइलिश 'गंगूबाई काठियावाड़ी'

लाइव हिन्दुस्तान टीम ,नई दिल्ली Pratima Jaiswal Fri, 04 Feb 2022 01:56 PM

इस खबर को सुनें