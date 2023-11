ऐप पर पढ़ें

हवा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को नकारा नहीं जा सकता है। पर्यावरण में मौजूद टॉक्सिक केमिकल शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे लोग जो फेफड़ों की समस्याओं से जूझ रहे है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हैं। उनके लिए भी धुएं की चपेट में आने पर गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता हैं। ऐसे लोगों को न केवल घर से निकलना कम करना होगा, बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जानते हैं योग गुरू और आयुर्वेद अध्येता आचार्य प्रतिष्ठा से किन बातों का ख्याल रख के प्रदूषण से भरे माहौल में स्वास्थ्य को सेहतमंद रखा जा सकता है ( tips to stay away from pollution)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Acharya Pratishtha फिटनेस फ्रीक्स के लिए बता रहीं हैं 4 जरूरी टिप्स, जो प्रदूषण से बचने में मदद करेंगे

सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।