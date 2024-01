ऐप पर पढ़ें

नए साल में कदम रखते ही मन में न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन लेने की जल्दबाज़ी बनी रहती है। मन ही मन लोग खुद को नए साल में कई कार्यों की शुरूआत से लेकर कई प्रोजेक्टस पूरा करने तक हर चीज़ के लिए तैयार कर लेते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि व्यक्ति को जीवन में बदलाव अवश्य लाने चाहिए, खासतौर से जब वे आपके भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में हो। मगर खुद को परेशान करके या किसी प्रकार से बाधित करके किसी संकल्प को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसी कारण बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जो अपने रेज़ोल्यूशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं (why most new year resolutions fail)।अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - New year resolution fail : इन 6 कारणों से पहले महीने में ही फेल हो जाते हैं नए साल के संकल्प

