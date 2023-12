ऐप पर पढ़ें

हेल्दी शरीर के लिए जरूरी है भोजन का सही पाचन और नियमित मल त्याग। नियमित मल त्याग से ही पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। सम्भव है कि भोजन में अधिक वसा और फाइबर की कमी के कारण कब्ज हो जाए। रोजाना बोवेल मूवमेंट जरूरी है। असामान्य इंटेस्टिनल हैबिट खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है। गैस्ट्रोइनटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद टोक्सिंस अर्थराइटिस और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकते हैं। कब्ज दूर होने यानी मल त्याग से टोक्सिंस हट जाते हैं। इससे व्यक्ति फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। कब्ज दूर होने पर स्किन चमकदार बन जाती है और हेयर हेल्थ को भी मजबूती मिलती है।एक्सपर्ट बताते हैं कि कब्ज दूर करना स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। कब्ज दूर करने के कुछ घरेलू उपाय (tips to get rid of constipation) भी हो सकते हैं। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Constipation : कब्ज से भी छुटकारा दिला सकता है फिश ऑयल, जानिए कब्ज के लिए 5 सुपर इफेक्टिव घरेलू नुस्खे

सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।