घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेंगे स्टोरेज ड्रॉवर, यहां खरीदें ये 6 विकल्प

घर में जगह-जगह पर तमाम चीजें बिखरी रहती है, खासकर अगर बच्चे हैं, तो उनके खिलौने किताबें और अन्य चीजें घर को अस्त व्यस्त कर देती हैं। यदि आप भी पूरे दिन अपने घर को समेटने में लगी रहती हैं, तो हमारे पास इसका एक आसान समाधान है। लिविंग रूम हो या बेडरूम हर जगह एक ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर रखें, इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली छोटी-मोटी चीजों को आराम से उठाकर रखा जा सकता है। इस तरह घर में हर जगह चीजें इधर-उधर बिखरी नहीं रहती और घर क्लीन और फ्रेश रहता है। वहीं बच्चों में भी ये आदत बनाएं, जिससे इस्तेमाल के बाद वो भी सभी चीजों को उनकी जगह पर रखें। Amazon पर अलग-अलग कैपेसिटी और साइज के स्टोरेज ड्रॉवर उपलब्ध मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्लास्टिक स्टोरेज ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर आपकी बहुत काम आएगा। इसमें 6 लेयर हैं और सभी में पर्याप्त जगह मिल जाएगी। इस तरह इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले घर के छोटे-मोटे सामान आराम से ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं। बच्चों के कपड़े हो या पूजा का सामान ये घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। वहीं इस समय ये ऑर्गेनाइजर 64% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, तो बिना इंतजार के इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

5 लेयर का प्लास्टिक स्टोरेज ड्रॉवर आपके बेहद काम आएगा। घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, या फिर आपको स्नैक्स रखना हो, इस ऑर्गेनाइजर ड्रॉवर का इस्तेमाल करें। इसकी प्लास्टिक ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी ये खराब नहीं होंगे। इस मॉड्यूलर कैबिनेट को बेडरूम, ऑफिस, लिविंग एरिया और किचन में कहीं भी इस्तेमाल में ला सकती हैं। ये ट्रांसपेरेंट है इनमें रखी चीजें आराम से दिखाई देती हैं, जिससे आपको बार-बार अलग-अलग ड्रॉवर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार ये ड्रॉवर रोजाना घर में इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें ड्रॉवर्स के 5 लिए आएंगे। ये न केवल काम की चीज है, बल्कि यह देखने में भी बेहद एसथेटिक है। खासकर बच्चों के कमरे के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, इनमें उनके खिलौने स्टेशनरी किताबें आदि आराम से ऑर्गेनाइज रूप से रख सकती हैं। आजकल यह काफी ट्रेडिंग है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। महिलाएं इसे मेकअप ऑर्गेनाइजिंग ड्राइवर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

स्टोरेज के लिए मॉडर्न और एसथेटिक ड्रॉवर ढूंढ रहे हैं, तो Amazon Basics का ये ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। जिसमें ड्रॉवर के 4 लेयर हैं, और सभी में पर्याप्त जगह मिल जाएगी। इस तरह रोजाना इस्तेमाल में आने वाली कई चीजें एडजस्ट कर सकती हैं। ये आप सभी को बेहद पसंद आयेंगे। घर के अन्य छोटे-मोटी चीज रखने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। अगर घर में बच्चे हैं, तो उसकी स्टेशनरी इनमें आराम से आ जाएगी। महिलाएं इन्हें अपने मेकअप कैबिनेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस समय इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मार्केट प्राइस से आधे दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

यह फोल्डेबल प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर आपके घर की शोभा बढ़ा देगा। इसकी मदद से घर में बिखरे छोटे-मोटे सामान ऑर्गेनाइज रहते हैं और घर क्लीन और फ्रेश दिखता है। इन्हें लिविंग एरिया से लेकर किचन या बेडरूम कही भी अपने अनुसार रख सकते हैं। वहीं बच्चों के कमरे के लिए ये एक बेस्ट विकल्प है। इसमें खिलौने स्टेशनरी और कपड़ों के लिए अलग-अलग कंपार्टमेंट मिल जाएगा, इस प्रकार बच्चे अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखना सीखेंगे।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।