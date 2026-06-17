घर को दें नया और मॉडर्न लुक: खरीदें स्टोरेज ड्रॉवर और कैबिनेट्स के ये 8 विकल्प!

क्या आपके घर में भी स्टोरेज की कमी है और चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं? तो अब स्टोरेज ड्रॉवर और कैबिनेट्स की मदद से घर को रख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड।

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ज्यादातर घरों में स्टोरेज की कमी होती है, खासकर जहां परिवार में ज्यादा सदस्य और घर छोटा हो तो परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं अगर घर में बच्चे हैं, तो घर समेटना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर में भी चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं और आप पूरे दिन अपने घर को समेटने में लगी रहती हैं, तो अब समय आ गया है उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने का। इसमें स्टोरेज ड्रॉवर और कैबिनेट्स की मदद ले सकती हैं। AMAZON पर स्टोरेज ड्रॉवर और कैबिनेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी बजट में! तो इंतजार कैसा, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

TEX-RO का प्लास्टिक वार्डरोब आपके बहुत काम आएगा! इस स्टोरेज केबिनेट को घर के किसी भी कोने को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 6 रैक हैं और सभी में पर्याप्त जगह मिल जाएगी, इस प्रकार चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। इस तरह अपनी नियमित इस्तेमाल की चीजें इनमें आराम से रख सकती हैं। बच्चों के कपड़े हो या पूजा का सामान ये घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के काम आएंगे। रेंट पर रहने वाले बैचलर्स के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है।

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SANDERLOOK प्लास्टिक वार्डरोब आपके बहुत काम आएगा इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। ये फोल्डेबल अल्मोड़ा पोर्टेबल है, अगर आप जॉब या पढ़ाई के लिए शहर बदलते रहते हैं, तो इन्हें करी करना आसान हो जाएगा। 9 दरवाजों वाले इस वार्डरोब में काफी जगह है, जिसमें नियमित इस्तेमाल की सभी चीज आराम से आ जाएंगे। खासकर अगर आप नए पेरेंट्स बने हैं और बच्चों की चीजों के लिए अलग स्पेस चाहिए तो ये विकल्प अच्छा रहेगा। इस समय इस प्रोडक्ट पर 63% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें! हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जिन पर कार्टून प्रिंट्स बने हैं, जो बच्चों के कमरे के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे।

इस मल्टीपरपज ड्रॉवर में 7 कंपार्टमेन आयेंगे। ये प्लास्टिक स्टोरेज ड्रॉवर आपके बेहद काम आएगा। यह काफी कम जगह में एडजस्ट हो जाएगा तो आपसे घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कपड़े, बच्चों के खिलौने, आदि जैसी अन्य छोटी-मोटी चीजें भी ऑर्गेनाइज रूप से रखी जा सकती हैं। बच्चों का स्टडी रूम हो या आपका वार्कपलेस ये उस जगह को ऑर्गेनिक रखने में मदद करेगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो आसानी से खराब नहीं होगा। बेफिक्र होकर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

6 कंपार्टमेंट वाला यह प्लास्टिक का मॉड्यूलर ड्राइवर ऑर्गेनाइजर बच्चों के कमरे के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें अलग-अलग रंग के ड्रॉवर आएंगे जो बच्चों को बेहद आकर्षक लगेंगे। इस प्रकार बच्चे अपनी किताबें और स्टेशनरी या फिर अपने खिलौने आदि इनमें ऑर्गेनाइज रूप से रख सकते हैं। नहीं आप चाहे तो इसे किचन में या बेडरूम में छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे कुछ नहीं होगा! साथ ही इस समय ये ड्रॉवर 68% के ऑफ पर बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध है।

TEX-RO का प्लास्टिक वार्डरोब ऑर्गेनाइजर मॉड्यूलर स्टोरेज बॉक्स की क्वॉलिटी कमाल की है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें आपको स्लाइडिंग डोर मिल जाता है, ताकि अंदर रखी चीजों पर धूल गंदगी जमा न हो। इस ऑर्गेनाइजर को आप घर की के किसी भी कोने में रख सकते हैं। खासकर अगर घर छोटा है और चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर है। इसमें चार अलग-अलग कंपार्टमेंट आएंगे, जिनमें पर्याप्त जगह मिल जाएगा, इनमें सभी चीजें आराम से रखी जा सकती हैं।

AMAZON BASICS के इस प्लास्टिक ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर मे 6 अलग अलग कंपार्टमेंट आएंगे। इसे लिविंग रूम से लेकर किचन हो या बच्चों का स्टडी एरिया, ये चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी मदद करेंगे। इस वॉडरोब केबिनेट में 6 अलग-अलग कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। इसका प्लास्टिक मेटेरियल मजबूत है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही ये प्लास्टिक है, इसलिए इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय ये 83% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें!

KUBER INDUSTRIES का 5 रैक वाला ये प्लास्टिक मॉड्यूलर ड्रॉवर छोटे से घर में भी जगह बनाने में मदद करेगा। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली सभी चीजों को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सकता है। घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, या फिर आपको स्नैक्स रखना हो, इस ऑर्गेनाइजर ड्रॉवर का इस्तेमाल करें। किचन से लेकर लिविंग रूम हो या पूजा घर, इसे कही भी ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा।

Bomeos का 3 लेयर वाला ये प्लास्टिक स्टोरेज कैबिनेट घर को ऑर्गेनाइज रखने में आपकी मदद करेगा। अगर आपके घर में भी चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो इन्हें जरूर ऑर्डर करें। इसे बेडरूम, ऑफिस, लिविंग एरिया और किचन कहीं भी रख सकते हैं। बजट की चिंता बिल्कुल न करें, इस समय ये 65% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है। आजकल ये काफी ट्रेडिंग है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट डोर्स लगे हैं, इस प्रकार इनमें रखी चीजों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा!

1 सही स्टोरेज विकल्पों का चयन घर को व्यवस्थित रखने में मदद करता है।

2 अलग-अलग प्रकार के ड्रॉवर और कैबिनेट्स विभिन्न जरूरतों के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं।

3 ऑनलाइन खरीदारी से अच्छे ऑफर्स पर स्टोरेज सॉल्यूशन्स हासिल किए जा सकते हैं।

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