दुबई में बना सानिया मिर्जा का आलीशान घर है उनका 'सेफ प्लेस', बेडरूम से लेकर पूल एरिया है खास
Sania Mirza Dubai Home In Greek Style: सानिया मिर्जा का दुबई में बना घर काफी आलीशान है और वो इसे अपना सेफ प्लेस बोलती हैं। जहां वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। घर के हर कोने में कंफर्ट के साथ उनके 7 साल के बेटे की मौजूदगी साफ झलकती है। किचन एरिया में लगा फूसबॉल हो या फिर पूल एरिया में लगे स्लाइड्स।
सानिया मिर्जा टेनिस से रिटायरमेंट के बाद दुबई में पीसफुल लाइफ जी रही हैं। पॉम जुमेराह में बना उनका आलीशान घर बना है। घर के अंदर की तस्वीरें लक्जरी को दिखाती है। सानिया कहती हैं कि ये उनका सेफ प्लेस है, जहां वो सालों तक लाइमलाइट में रहने के बाद सुकून और सेफ्टी के साथ रहती हैं। इस घर को बेटे इजहान के साथ शेयर करती हैं। इस घर में सानिया मिर्जा का टेनिस से आगे का सफर देखने को मिलता है। सानिया कहती हैं कि इस घर में हर एक छोटी चीज, कलर और यहां तक कि फ्रेम ठीक उसी जगह रखा है जहां वो चाहती थीं।
अंदर से बाहर तक है खूबसूरत
यूट्यूब चैनल लवइन दुबई के साथ सानिया मिर्जा ने अपने घर की झलक शेयर की थी। जिसमे अंदर से लेकर बाहर तक खूबसूरती झलकती है। सबसे पहले बाहर की तरफ ही ग्रीक स्टाइल में बने गोल बड़े पिलर नजर आते हैं। साथ ही बाहर का पूरा हिस्सा बिल्कुल सफेद रंग का नजर आता है। जो काफी शांति देता है। फ्रंट में ग्रीन गार्डेन और बैकयार्ड पर फैली शांति अच्छी लगती है। बेटे इजहान के लिए प्ले ग्राउंड के साथ एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बना है।
घर में बना प्रेयर रूम है खास
घर में सबसे खास प्रेयर रूम है, जिसकी डिजाइन बिल्कुल अलग है। आईस ब्लू कलर और जेंटल लाइटिंग के साथ इस रूम में बेहद शांति है। सानिया कहती हैं कि 'जब मैं बेचैन महसूस करती हूं तो मैं यहीं जाती हूं।'
घर के अंदर है रंगों का कमाल
घर के अंदर घुसते ही कलर का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अंदर कदम रखते ही लिविंग एरिया दिखता है। जिसमे ब्राइट टील कलर इसे सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। प्लश ग्रे और रेड सोफा, एक स्टेटमेंट एक्सेंट वॉल, और एक ओपन लेआउट डाइनिंग एरिया और किचन स्पेस को जोड़ते हैं। यहां एक फूसबॉल टेबल भी है, जो फैमिली टाइम के लिए एक परफेक्ट है।
बेडरूम है शानदार
सानिया मिर्जा ने अपने मास्टर बेडरूम की झलक भी वीडियो में दिखाई है। जो डीप ग्रीन और सॉफ्ट व्हाइट का कॉम्बिनेशन में बना है। यहां पर शियर कर्टेन के साथ टेक्सचर को परफेक्ट तरीके से ब्लेंड किया गया है। घर में बना वॉक इन क्लोसेट और शूज कलेक्शन शानदार है। जो पर्सनल आराम का एहसास देता है। वहीं, बगल में बना बेटे इज़हान का कमरा काफी ब्राइट और चियरफुल है। जिसका कलर से लेकर डिजाइन तक सबकुछ चाइल्ड फ्रेंडली है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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