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Jokes In Hindi: हंसी के ठहाकों से करें सुबह की शुरुआत, खिलखिलाकर हंसने के लिए यहां पढ़ें 15 मजेदार चुटकुले

Apr 17, 2026 07:11 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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जब दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि यार, तूने अपनी शादी में मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो जानिए कंजूस दोस्त ने क्या दिया जवाब। खिलखिलाकर हंसने के लिए यहां पढ़ें 15 मजेदार चुटकुले।

Jokes In Hindi: हंसी के ठहाकों से करें सुबह की शुरुआत, खिलखिलाकर हंसने के लिए यहां पढ़ें 15 मजेदार चुटकुले

हंसने से शरीर के हैपी हार्मोन रिलीज होते हैं और ये आपके मूड को बेहतर बनाने का काम करते हैं। जब हम हंसते हैं, तो हम गहरी सांस लेते हैं। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और शरीर के हर हिस्से को शुद्ध हवा मिलती है। यह एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ऐसे में सुबह के समय खिलखिलाकर हंसने के लिए यहां पढ़ें 15 मजेदार चुटकुले।

1) पति- आज खाना क्यों नहीं बनाया?

पत्नी-वो मैंने एक सीरियल देखा था जिसमें लिखा था कि 'आज का खाना आपके गुस्से के ऊपर निर्भर करता है'।

पति- तो?

पत्नी- मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने खाना ही नहीं बनाया।

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2) गोलू-कल रात मैंने सपना देखा कि मैं हवाई जहाज चला रहा हूं।

दोस्त- वाह! फिर क्या हुआ?

गोलू- फिर मम्मी ने उठा दिया और बोला 'उठ जा पायलट, भैंस को सानी डालनी है!'

3) पत्नी-क्या आप मुझे प्यार करते हैं?

पति- हां, बिलकुल करता हूं।

पत्नी- तो फिर व्हाट्सएप पर मुझे 'Heart' वाला इमोजी क्यों नहीं भेजते?

पति- क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरा दिल तुम्हारे फोन की मेमोरी न भर दे!

4) टीचर-तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया?

पप्पू- सर, लाइट नहीं थी।

टीचर- तो मोमबत्ती जला लेते।

पप्पू- सर, माचिस नहीं थी।

टीचर- माचिस क्यों नहीं थी?

पप्पू-वो पूजा घर में रखी थी।

टीचर- तो वहां से ले आते?

पप्पू- सर, नहाया हुआ नहीं था!

5) भिखारी- साहब, एक रुपया दे दो, तीन दिन से कुछ नहीं खाया।

संता- तीन दिन से नहीं खाया? तो फिर भूख कैसे लग रही है? मुझे तो एक टाइम न मिले तो जान निकल जाती है!

6) बॉस- हमें अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी चाहिए।

उम्मीदवार- सर, मैं ही वो आदमी हूं। पिछली कंपनी में जब भी कोई गड़बड़ होती थी, सब यही कहते थे कि 'इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो'।

7) टीचर- अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हैं और तुमने 5 मुझे दे दीं, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?

पप्पू- सर, 'दुश्मनी'!

8) संता- हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दो।

भगवान- अरे मूर्ख, पहले टिकट तो खरीद ले।

9) मेहमान- भाई साहब, आपकी चाय में चीनी नहीं है?

कंजूस- भाई, वो क्या है न कि डॉक्टर ने मुझे मीठा बोलने की सलाह दी है, इसलिए मैं खुद ही पीकर मीठा कर देता हूं!

10) टीचर- 'बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता' का कोई उदाहरण दो।

छात्र- सर, जब तक हम स्कूल बैग नहीं उठाते, तब तक स्कूल नहीं पहुंचते!

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11) बंता- संता, 'I love you' का मतलब क्या है?

संता- मैं तुमसे प्यार करता हूं।

बंता- ओए, तुझे भी किसी से प्यार हो गया? मैंने तो सिर्फ मतलब पूछा था!

12) मरीज- डॉक्टर साहब, मुझे नींद में चलने की बीमारी है।

डॉक्टर- इसके लिए आपको रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

मरीज- अरे साहब, मैं तो चलता ही घर के अंदर हूं, बाहर तो बस कुत्ते भगाते हैं!

13) बॉस- आपको टाइपिंग आती है?

उम्मीदवार- हां, लेकिन मेरी उंगलियां बहुत तेज चलती हैं, इसलिए क्या लिखा है ये खुद मुझे भी समझ नहीं आता!

14) टीचर- पप्पू, बताओ 'आलस्य' किसे कहते हैं?

पप्पू- (चुपचाप बैठा रहा)

टीचर- बोलते क्यों नहीं?

पप्पू- सर, यही तो आलस्य है!

15) दोस्त- यार, तूने अपनी शादी में मुझे बुलाया क्यों नहीं?

कंजूस दोस्त- अरे भाई, कार्ड छपवाए ही नहीं थे, पैसे बचाने के लिए बस मन में ही सबको बुला लिया था।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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