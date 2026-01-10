यहां खरीदें 8 बेस्ट स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स, खाने को रखें लंबे समय तक फ्रेश
रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए स्टेनलेस स्टील के ये लंच बॉक्सेस ऑर्डर करें। यहां Milton, Cello जैसे टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
आप में से ज्यादातर लोग रोजाना ऑफिस लंच लेकर जाते होंगे, जो लोग लंच नहीं ले जाते उन्हें भी रोजाना बाहर खाना खाने से बचना चाहिए। अगर आप रोजान फ्रेश और हेल्दी खाना चाहती हैं, तो स्टेनलेस स्टील के ये लंच बॉक्स कैरी कर सकती हैं। अभी तक प्लास्टिक मटेरियल में लंच कैरी करते हैं, तो इसे आज से बंद कर दें। ये खाने में टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं और खाने का स्वाद एवं फ्लेवर भी पहले जैसा नहीं रहता। खासकर गर्मी के दिनों में इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए आज हम आपके लिए लाएं हैं, स्टेनलेस स्टील के कुछ बेस्ट लंच बॉक्सेस, तो बिना इंतजार किए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Attro का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इंसुलेटेड एयर टाइट लीकप्रूफ लंच बॉक्स रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे बच्चे और बड़े दोनों कैरी कर सकते हैं। इनमें अलग से एक छोटा कंटेनर मिल जाएगा, जिसमें आचार, सब्जी, सॉस आदि कैरी कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें 50% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार MILTON का लंच बॉक्स रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें इंसुलेटेड बैग मिल जाता है, जिससे आप आराम से लंच कैरी कर सकते हैं। इसमें 180 का एक और 320ml का 2 स्टेनलेस स्टील कंटेनर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं इसमें 415ml का टंबलर भी साथ में मिल रहा है। वहीं ये 38% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Milton के इस स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 3 कंटेनर्स आयेंगे। ये कंटेनर्स माइक्रोवेव सेफ और बीपीए फ्री हैं, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ एक ड्यूरेबल बैग मिल जाएगा, जिनमें आप अपना लंच बॉक्स आराम से कैरी कर सकते हैं। ऑफिस के अलावा आउटडोर आउटिंग और पिकनिक के दौरान भी इन्हें कैरी किया जा सकता है। इसमें और टाइट ढक्कन मिल जाएगा, जिससे कोई भी खाना बाहर लीक नहीं होता।
Milton ब्रांड का 3 सेट का ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स, जिसमें 210ml, 340ml और 500ml के बॉक्स और एक इंसुलेटेड बैग आएगा। इस प्रकार आपके लिए लंच कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। ऑफिस के अलावा इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं। इसमें लीकप्रूफ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा। यानी आराम से बेफिक्र होकर इनमें खाना कैरी कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें 25% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये BPA फ्री लंच बॉक्स साधारण लंच कैरी करने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। इनमें 3 अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, और साथ में एयरटाइट ढक्कन भी मिल जाएगा। एयर टाइट लीकप्रूफ लंच बॉक्स रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे बच्चे और बड़े दोनों कैरी कर सकते हैं।
MILTON के ये मिनी स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स लोगों को बेहद पसंद आए हैं। इनमें एयरटाइट, लीकप्रूफ ढक्कन मिल जाएगा, साथ में इंसुलेटेड बैग भी आएगा। इनमें 280ml के कैपेसिटी वाले 2 कंटेनर्स हैं साथ में चम्मच भी आएगा। अगर किसी दिन हल्का लंच कैरी करना है, तो यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
Milton के इस लंच बॉक्स में 2 कंटेनर और एक चपाती बॉक्स भी आएगा। अगर आप भी ऑफिस कैरी करने के लिए लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो यह ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लीकप्रूफ, BPA फ्री, स्टेनलेस स्टील डिशवॉशर सेफ कंटेनर रोजाना लंच कैरी करने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। इसके साथ एक ड्यूरेबल बैग मिल जाएगा, जिनमें आप अपना लंच बॉक्स आराम से कैरी कर सकते हैं।
ये 3 डब्बों का सेट स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें एयरटाइट ढक्कन है, ताकि आप खाने को सुरक्षित रूप से कैरी कर सकें। इसके साथ ही आपको एक बैग मिल जाता है, जिसमें आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। उनके कंटेनर्स 210ml, 340ml और 500ml की कैपेसिटी के साथ आयेंगे। साथ में 380ml का टंबलर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये विकल्प पसंद है, तो इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इसे आज ही ऑर्डर करें।
