ऑफिस में फ्रेश और हेल्दी खाने के लिए ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स

स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स की मदद से आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है, साथ ही उसका स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। आइए एक्सप्लोर करते हैं, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के ये 8 विकल्प!

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गर्मी में ऑफिस लंच का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लास्टिक लंच बॉक्स कैरी करते हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपका खाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है! प्लास्टिक के लंच बॉक्स खाने में टॉक्सिंस रिलीज करते हैं, जिससे खाने का स्वाद, फ्लेवर और फ्रेशनेस सब छीन जाता है। ऐसे में एक अच्छा अल्टरनेटिव है, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स। जिसकी मदद से आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है, साथ ही उसका स्वाद और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। आइए एक्सप्लोर करते हैं, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के ये 8 विकल्प!

Cello all day meal lunch box में 3 माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स आएंगे, जिनका साइज है, 550ml, 375ml और 225ml। इसके अलावा 500ml और 300ml के 2 स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स आएंगे। इसके साथ एक चटनी डब्बा, चम्मच, इंसुलेटेड बैग सहित चपाती बॉक्स भी आएगा। इन्हें BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है। रोजाना ऑफिस ले जाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं।

Cello स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स कॉम्बो रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 300ml के 3 राउंड कंटेनर आएंगे, जिन्हें स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है। साथ ही एक 450ml का स्टेनलेस स्टील वॉटर बॉटल मिल जाएगा। ये लीक प्रूफ एयर टाइट लंच बॉक्स है, जिनमें खाना इधर-उधर नहीं फैलता। साथ ही एक लेदर बैग भी मिल जाएगा जिसमें इन लंच बॉक्स को कैरी करना आसान हो जाएगा।

Milton का mini लंच बॉक्स इंसुलेटेड बैग के साथ आएंगे। अगर आप बेसिक लंच कैरी करने के लिए कुछ साधारण लंच बॉक्स ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें स्टेनलेस स्टील के दो छोटे डब्बे आएंगे और साथ में चम्मच भी आएगा। साथ ही इंसुलेटेड बैग भी है, जिससे आपके लिए लंच कैरी करना आसान हो जाएगा।

Borosil feast स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स रोजाना ऑफिस ले जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 400ml के दो स्क्वायर डब्बे आएंगे, साथ ही 400ml के दो राउंड डब्बे भी आएंगे। उनके साथ एक इंसुलेटेड बैग मिल जाएगा। इसमें खाना फ्रेश और सुरक्षित रहता है। अगर आप ऑफिस कैरी करने के लिए एक अच्छे लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

Milton के इस लंच बॉक्स में 2 राउंड स्टील डब्बे आएंगे साथ में चपाती बॉक्स भी आएगा। इतना ही नहीं एक इंसुलेटेड बैग मिल जाता है, जिससे आपके लिए लंच कैरी करना आसान हो जाएगा। इसे BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है जो टॉक्सिन फ्री है, और खाने को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रखते हैं।

Milton का कंप्लीट लंच बॉक्स सेट रोजाना ऑफिस में कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस लंच बॉक्स में 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर आएंगे जिनकी कैपेसिटी 320 ml है। वहीं एक 280ml का प्लास्टिक कंटेनर भी आएगा और साथ में 750ml का बोतल भी मिल जाएगा। BPA फ्री मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स टॉक्सिन फ्री है, और खाने को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रखते हैं।

Warmeo micromate का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स समर्स में खाना कैरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप रोजाना हल्का-फुल्का बेसिक लंच कैरी करने के लिए एक सुरक्षित लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। स्कूल से लेकर ऑफिस तक कम खाना कैरी करना हो तो ये ऑप्शन पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये कंप्लीट लंच बॉक्स सेट रोजाना ऑफिस ले जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हैं। इसमें 290ml, 450 और 600ml के तीन कंटेनर्स आएंगे। सभी के साथ एयर टाइट ढक्कन मिल जाएगा साथ में एक चटनी बॉक्स और एक वाटर बोतल भी आएगा। इतना ही में इंसुलेटेड बैग मिल जाता है, जिससे इन्हें कैरी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। वहीं ये BPA फ्री है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का टॉक्सिन नहीं होता।

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