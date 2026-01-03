खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स, आज ही ऑर्डर करें

संक्षेप: ऑफिस के लिए एक अच्छी क्वालिटी का लंच बॉक्स तो आप सभी के पास होना चाहिए। तो यहां Milton, Cello जैसे टॉप रेटेड लॉन्च बॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

रोजाना ऑफिस में लंबे समय तक खाने को फ्रेश रखना है, तो स्टेनलेस स्टील का एक अच्छा लंच बॉक्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक मटेरियल में लंच कैरी करते हैं, तो इसे आज से ही बंद कर दें। ये खाने में टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं और खाने का स्वाद एवं फ्लेवर भी पहले जैसा नहीं रह जाता। खासकर गर्मी के दिनों में इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन, जिनमें आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। तो आइए करते हैं इनके कुछ बेस्ट ऑप्शंस।

Borosil कहीं स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स 2 पीस के सेट में आयेंगे, जिसमें 400ml के 2 बॉक्स और एक कैरी बैग भी आएगा। इस प्रकार आपके लिए लंच कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं। इसमें लीकप्रूफ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये डिशवॉशर सेफ हैं। तो ज्यादा न सोचें,17% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

MILTON का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स का सेट रोजाना ऑफिस ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें इंसुलेटेड बैग मिल जाता है, जिससे आपके लिए लंच कैरी करना आसान हो जाएगा। इसमें 180, 320 और 450ml के स्टेनलेस स्टील कंटेनर मिल जाएंगे। साथ ही एक छोटा प्लास्टिक डब्बा भी आएगा, जो अचार और चटनी कैरी करने के लिए परफेक्ट रहेगा। इतना ही नहीं इसमें 750ml का बोतल भी साथ में मिल रहा है। वहीं एक इंसुलेटेड बैग मिल जाएगा, जिनमें आप इन सभी को पैक करके आराम से कैरी कर सकते हैं

लीकप्रूफ, BPA फ्री, स्टेनलेस स्टील डिशवॉशर सेफ कंटेनर रोजाना लंच कैरी करने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। इसे बच्चे और बड़े दोनों कैरी कर सकते हैं। इनमें अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं, जिसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार लंच पैक कर सकते हैं। 750ML की कैपेसिटी के साथ इस लंच बॉक्स में चम्मच, कांटे और चॉपस्टिक भी साथ में मिलेंगे।

SIGNORA WARE के इस स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट है। हल्का लंच कैरी करने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें और टाइट ढक्कन मिल जाएगा, जिससे कोई भी खाना बाहर लीक नहीं होता। यह ऑफिस, स्कूल और ट्रैवल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप भी लंच बॉक्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो 24% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ केवल 429 रुपए में इसे आज ही ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस लंच बॉक्स में एक इंसुलेटेड बैग मिल जाएगा, जिसमें आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। यह तीन पीस के सेट में आएंगे जिसमें 300ML के 2 डब्बे और एक चपाती बॉक्स भी मिल जाएगा। इस पर 1 साल की वारंटी भी उपलब्ध है, तो ये मौका हाथ से न जाने दें।

अगर आप भी ऑफिस कैरी करने के लिए लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो यह ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लीकप्रूफ, BPA फ्री, स्टेनलेस स्टील डिशवॉशर सेफ कंटेनर रोजाना लंच कैरी करने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। इसे बच्चे और बड़े दोनों कैरी कर सकते हैं। साथ ही इस समय ये 49% के आकर्षण डिस्काउंट ऑफर पर उपलब्ध मिल जाएगा।

BOROSIL का ये 3 डब्बों का सेट स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें एयरटाइट ढक्कन है, जिससे आपका खाना लीक नहीं होता। इसके साथ ही आपको एक बैग मिल जाता है, जिसमें आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर आपको ये विकल्प पसंद है, तो इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। मार्केट में यह आपको दोगुने दाम पर मिलेगा।

