खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखेंगे स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स, यहां हैं 8 बेस्ट ऑप्शंस
प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना कैरी करना एक अनहेल्दी आइडिया है, इससे खाने में टॉक्सिंस ऐड हो जाते हैं, जो बाद में सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का बॉक्स टॉक्सिन फ्री होता है, और इसमें कोई भी खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हम सभी रोजाना लंच लेकर ऑफिस जाते हैं, पर क्या आपके लंच बॉक्स में खाना फ्रेश रहता है? अगर ऐसा नहीं है, तो स्टेनलेस स्टील का लंच बॉक्स ट्राई करें। प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना कैरी करना एक अनहेल्दी आइडिया है, इससे खाने में टॉक्सिंस ऐड हो जाते हैं, जो बाद में सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का बॉक्स टॉक्सिन फ्री होता है, और इसमें कोई भी खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इतना ही नहीं इसका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अगर आपके पास अभी तक स्टेनलेस स्टील का लंच बॉक्स नहीं है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। यहां लंच बॉक्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं।
TEC TAVAKKAL लंच बॉक्स में तीन कंपार्टमेंट है, जो BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना है। ये टॉक्सिन फ्री है और बच्चों से लेकर ऑफिस में लंच कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ चम्मच और चॉपस्टिक भी मिलेगा। इनमें चपाती, सब्जी और चावल तीनों कैरी कर सकती हैं। ये लेकप्रूफ है, जिससे लिक्विड सब्जी, दाल आदि इसके बाहर नहीं आता।
अगर आप ऑफिस कैरी करने के लिए एक अच्छे लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो ये प्रीमियम माइक्रोवेव लंच बॉक्स एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर है, साथ में एक पिकल बॉक्स, स्टील बोतल के साथ ही इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। इस तरह इनमें खाने पीने की सभी जरूरी चीजें कैरी की जा सकती हैं। ये एयर टाइट और माइक्रोवेव सेफ प्रोडक्ट है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होगा।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये तीन कंटेनर वाला लंच बॉक्स ऑफिस से लेकर आउटिंग पर फूड कैरी करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। BPA फ्री मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स टॉक्सिन फ्री है, और खाने को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रखते हैं। इसमें आपको 3 कंटेनर के साथ बैग और वॉटर बोतल भी मिल जाएगा। एक कंपलीट मिल कैरी करने के लिए इसे जरूर ऑर्डर करें। साथ ही ये लीक प्रूफ है, इसलिए लिक्विड सब्जी और दाल आदि जैसी चीज कैरी करने पर वे बाहर नहीं आते।
MILTON के मिनी लंच बॉस में दो स्टेनलेस स्टील कंटेनर और इंसुलेटेड बैग मिल जाएंगे। साथ ही इनमें चमचे भी उपलब्ध है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक कम खाना कैरी करना हो तो ये ऑप्शन पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा। इसका मटेरियल सुरक्षित एवं ड्यूरेबल है, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। इसके अलावा ये लीक प्रूफ है, जिससे इनके अंदर का खाना बाहर नहीं आता।
ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बच्चों से लेकर बड़े सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। PUF इंसुलेशन खाने को लंबे समय तक गर्म रखता है। वहीं ये BPA फ्री है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का टॉक्सिन नहीं पाया जाता साथ ही इसका एयरटाइट ढक्कन खाने को बाहर निकलने से रोकता है। इतनी सारी क्वालिटी एक ही डब्बे में वो भी बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध मिल रही है। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए इसका लुफ्त जरूर उठाएं।
स्टेनलेस स्टील का ये लंच बॉक्स स्कूल से लेकर कॉलेज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इस लंच बॉक्स में दो कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, जिनमें आप अपना साधारण लंच कैरी कर सकते हैं। सिल्वर रंग का ये लंच बॉक्स लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अगर आप भी लंबे समय से लंच बॉक्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।
