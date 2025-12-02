ग्रॉसरी आइटम की लाइफ बढ़ा देंगे ये स्टेनलेस स्टील डब्बे, आज ही करें ऑर्डर
अगर आप अभी तक प्लास्टिक डब्बों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।
खाना सर्व करना हो या फ्रिज में रखना हो, या ग्रॉसरी आइटम स्टोर करनी हो, स्टेनलेस स्टील कंटेनर से बेहतर भला कुछ भी नहीं। स्टील के डब्बे टॉक्सिंस फ्री होते हैं, और ये खाना रखने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कई बार खाना बच जाता है और आप उन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं, जिसके लिए प्लास्टिक से बेहतर स्टील के डब्बे होंगे। अगर आप अभी तक प्लास्टिक डब्बों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।
इन स्टेनलेस स्टील डब्बों के साथ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा, जिससे इनमें रखी चीजें, लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, साथ ही सर्विंग के लिए भी ये अच्छा रहेगा। टॉक्सिन और BPA फ्री इन कंटेनर्स को आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी स्टेनलेस स्टील बॉडी डिशवॉशर सेफ है, साथ ही इन्हें क्लीन करना भी बेहद आसान है।
QUANTITY: 4 का सेट
1 डब्बा 400ml
2 डब्बा 500ml
3 डब्बा 800ml
4 डब्बा 1 लीटर
अगर आप बड़े डब्बे की तलाश में हैं, तो का स्टेनलेस स्टील कंटेनर पर एक नजर जरूर डालें। इस डब्बे में दाल, चावल और रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसका मेटेरियल ग्रॉसरी आइटम को फ्रेश रखता है और उनका असल स्वाद एवं फ्लेवर भी मेंटेन रखता है।
QUANTITY: 1400ml का एक डब्बा
3 के सेट का ये स्टेनलेस स्टील डब्बा स्टोरेज के लिए परफेक्ट है। इनमें ट्रांसपेरेंट डब्बे दिए गए हैं, जो खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखते हैं। खासकर बचे हुए खाने को फ्रिज में स्टोर करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हैं। इस समय इस पर 33% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा, तो ज्यादा न सोचें बेहद सस्ते में इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
QUANTITY: 3 स्टेनलेस स्टील डब्बे
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 500gm के डब्बे ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए परफेक्ट हैं। खासकर मसाले रखने के काम आयेंगे। इसमें आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मसाले सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकती हैं। इन जार में ट्रांसपेरेंट ढक्कन आएंगे, जिनसे आप चीजें देख सकती हैं, और ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा साथ ही समय की बचत होगी।
QUANTITY: 500gm के 6 डब्बे
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इन कंटेनर्स को फ्रिज स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें। इन एयर टाइट ढक्कन वाले कंटेनर्स को फ्रिज में रखने के अलावा इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मसाले या खड़ा गरम मसाला आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये 4 पीस का सेट आपके किचन में स्टोरेज में मदद करेगा।
QUANTITY: 4 का सेट
1 डब्बा 250ml
2 डब्बा 450ml
3 डब्बा 600ml
4 डब्बा 850 लीटर
Sumit के स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स किचेन ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। साथ ही इन्हें सर्विंग बोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एयर टाइट ढक्कन आयेंगे, जिससे फ्लेवर और स्वाद बरकरार रहता है। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही इनमें रखी ग्रॉसरी भी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।
QUANTITY: 3 का सेट
700ml का 1 डब्बा
900ml का 1 डब्बा
1200ml का 1 डब्बा
Sumeet का स्टेनलेस स्टील डब्बों का ये सेट किचन में बड़े काम की चीज है। ये किचन की शोभा बढ़ा देता है। इसमें खाने की चीजें रखने के अलावा, इन्हें फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मेटेरियल ड्यूरेबल और सुरक्षित है, जो लंबे समय के बाद भी खराब नहीं होगा।
QUANTITY: 4 का सेट
1 डब्बा 300ml
2 डब्बा 500ml
3 डब्बा 700ml
4 डब्बा 850ml
Hazel के स्टेनलेस स्टील कंटेनर डब्बे किचेन में ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें दाल, चना, सूजी, चीनी आदि स्टोर करें। इसके साथ एयर टाइट ढक्कन आयेगा, जिससे चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। साथ ही इसमें नीचे की ओर ट्रांसपेरेंट एरिया दिया गया है, जिनसे आप इनमें रखी चीजें आराम से देख सकती हैं। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं।
QUANTITY: 1 लीटर के 6 पीस का सेट
