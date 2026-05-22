स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स के साथ अब गर्मी में भी खाना रहेगा फ्रेश और हेल्दी

बढ़ती गर्मी में खाना खराब न हो या उसे लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आपको स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स इस्तेमाल करना चाहिए! यहां हम लाए हैं कुछ बेहतरीन ऑप्शंस।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्म खाना सर्व करना हो या बची हुई सब्जी फ्रिज में रखनी हो, स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स से बेहतर और कुछ भी नहीं! इस बढ़ती गर्मी में बनी हुई सब्जी या कोई भी चीज आप बाहर 1 घंटे भी रखते हो, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है और उसका स्वाद और फ्लेवर दोनों खराब हो जाता है। खासकर ऐसा तब होता है जब आप प्लास्टिक कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील कंटेनर में खाना फिर भी लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवर फुल रहता है। बात बाहर खाना रखने की हो या फ्रिज में आपको स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स इस्तेमाल करना चाहिए।

अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ अक्सर खाने पीने की चीज थोड़ी बहुत बच जाती है। अब इन्हें फ्रिज में रखने के लिए हम सभी प्लास्टिक कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है! स्टेनलेस स्टील मैटेरियल से तैयार इन फूड स्टोरेज कंटेनर्स को हाई ग्रेड फूड मटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। ये 1000ml के 3 डब्बों का सेट है, साथ ही इनमें लीक प्रूफ ढक्कन आएगा, जिससे आपका खाना इधर-उधर नहीं फैलता, तो आप अभी भी क्या सोच रहे हैं फौरन इसे आर्डर करें।

बच्चों का टिफिन हो या आपका ऑफिस लंच अगर अभी तक प्लास्टिक के डब्बे इस्तेमाल कर रही हैं, तो सचेत हो जाएं! क्योंकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर बच्चों के लिए तो ये और भी हानिकारक है। इसलिए Milton का ये मिनी लंच बॉक्स ट्राई करें। इसमें दो छोटे डब्बे और एक इंसुलेटेड बैग आएगा। ये आपके लिए लंच कैरी करना आसान बना देगा। साथ ही इसका स्टेनलेस स्टील मैटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, इनमें खाने-पीने की चीजें फ्रेश रहती हैं।

Sumeet का स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये कंटेनर्स ढक्कन के साथ आयेंगे। इसमें 700ml, 900ml और 1200ml के तीन डब्बे आएंगे। ये खाना स्टोर करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और साथ ही आप इसे रोटी या पूरी स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास अभी तक इस तरह का कंटेनर नहीं है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

Atrock के स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का ये 7 पीस का सेट किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसमें स्टैंड भी आएगा, और साथ में ट्रांसपेरेंट ढक्कन वाले अलग अलग कंटेनर्स आयेंगे। ये एक यूनिक मसाला बॉक्स है, जिसमें आप अलग-अलग तरीके के मसले स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें ड्राई फ्रूट्स या स्नैक्स भी सर्व किया जा सकता है। इन कंटेनर्स में मसालों का स्वाद एवं फ्लेवर बरकार रहता है। अपने पुराने प्लास्टिक कंटेनर्स को अलविदा कहें और इन्हें ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार कंटेनर्स ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। 1 kg कैपेसिटी के इन 6 डब्बों में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले दाल, चावल और अन्य ग्रेंस रख सकते हैं। इनका मेटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता। अगर आपकी ग्रोसरी भी खराब हो जाती है, तो स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। इनके साथ ट्रांसपेरेंट ढक्कन आएंगे ताकि चीजों को ढूंढने में आपका समय व्यर्थ न हो!

Sumeet का ये कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता। खासकर गर्मी में खाना स्टोर करना ही या उन्हें सर्वे करने के लिए इस तरह के कंटेनर्स बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इनके साथ एयर टाइट ढक्कन भी आएगा, आप इसमें लिक्विड फूड स्टोर कर सकती हैं। ये चार अलग-अलग कैपेसिटी के डब्बों का सेट है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।