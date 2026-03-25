स्वस्थ और सुरक्षित फूड स्टोरेज के लिए ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स
हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ सुरक्षित कंटेनर्स जिन्हें आप स्टोरेज से लेकर सर्विंग बोल की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्म खाना सर्व करना हो या बची हुई सब्जी फ्रिज में रखनी हो, स्टेनलेस स्टील स्टोरेज कंटेनर्स से बेहतर और कुछ भी नहीं। अगर आप भी आज तक प्लास्टिक के डब्बे इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो अब सचेत हो जाएं! प्लास्टिक टॉक्सिंस रिलीज करते हैं, जो आपके खाने को अनहेल्दी बना सकता है। इसके अलावा आपके खाने का स्वाद और फ्लेवर भी बिगड़ जाता है, इसलिए हमेशा स्टेनलेस स्टील के बर्तन चुने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ सुरक्षित कंटेनर्स जिन्हें आप स्टोरेज से लेकर सर्विंग बोल की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इन कंटेनर में ढक्कन भी आएंगे। इसमें अलग-अलग कैपेसिटी के तीन कंटेनर्स हैं, जिसे फूड स्टोरेज के साथ ही सर्विंग बोल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी आउटर बॉडी कलरफुल है, जो देखने में भी आकर्षक है। इसका एयर टाइट ढक्कन खाने को इधर-उधर निकलने से रोकता है। ये लिक्विड फूड स्टोर करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार राउंड शेप कंटेनर्स किचन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनका मेटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता। इनमें अलग-अलग कैपेसिटी के बड़े से लेकर छोटे डब्बे आएंगे, जिन्हें अपने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकती हैं। ये डब्बे आपके किचन स्टोरेज को आसान बनाने के साथ ही आपके खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक फ्रेश और हेल्दी रहने में भी मदद करते हैं।
ये कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता। इसमें अलग-अलग कैपेसिटी के चार डब्बे आएंगे, जिन्हें आप अपने अनुसार स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें पूरी डब्बा भी कहा जाता है, ट्रैवलिंग के दौरान खाना कैरी करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इसके साथ ढक्कन भी आएंगे जो अंदर रखी चीजों को सुरक्षित रहने में मदद करेंगे। इसे फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इन डब्बों को कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग साइज के 5 डब्बे आएंगे, जो स्टोरेज के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। खासकर बचे हुए खानों को फ्रिज में स्टोर करना हो तो इसी तरह के स्टेनलेस स्टील डब्बे इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें आपको एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा जो इसे लिक्विड फूड स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।
अगर आप भी किचन कंटेनर्स की तलाश में हैं, तो प्रीमियम क्वालिटी के ये स्टेनलेस स्टील डब्बे ट्राई कर सकती हैं। 3 डब्बों का सेट स्टोरेज के लिए परफेक्ट रहेगा। इसे खासकर फ्रिज स्टोरेज के लिए तैयार किया गया है। हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार ये डब्बे पूरी तरह सुरक्षित हैं। खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करते। इन्हें फ्रीजर में फ्रोजन आइटम स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस समय 44% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
4 पीस के सेट में आने वाला ये स्टेनलेस स्टील कंटेनर आपके किचन में बहुत काम आएगा। ये गर्म खाना सर्वे करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये खाने में किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करता और इनमें खाने-पीने की चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। खासकर बचे हुए खाने को फ्रिज में स्टोर करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हैं। इस समय इस पर 23% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा है, मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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