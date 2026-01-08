स्टोरेज और सर्विंग में मिलेगी मदद, ऑर्डर करें ये 8 स्टेनलेस स्टील कंटेनर

संक्षेप: स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार डब्बे टॉक्सिन फ्री होते हैं, जो खाना रखने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्टील डब्बों में खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है।

खाना सर्व करना हो या बचा हुआ खाना फ्रिज में रखना हो, यहां आपको कंटेनर्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये डब्बे बड़े काम की चीज हैं, इन्हें रोजाना किचन में इस्तेमाल करें, आपका काम आसान हो जाएगा। ये डब्बे टॉक्सिन फ्री होते हैं, जो खाना रखने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्टील डब्बों (stainless steel containers) में खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। खासकर फ्रिज में खाने की चीजें स्टोर करने के लिए ये डब्बे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो आइए आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

SUMEET ब्रांड के ये स्टेनलेस स्टील कंटेनर खाना सर्व करने के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। वहीं तैयार खाने को इनमें स्टोर करें, इससे गर्म खाना सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसके साथ एयरटाइट ढक्कन मिल जाएगा, जिससे इनमें रखी चीजें, लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। ये टॉक्सिन और BPA फ्री है और इसमें रखा खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

स्टेनलेस स्टील के इस मसाला बॉक्स/डब्बा में 7 छोटे कंटेनर आएंगे। इसमें आपके मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं और उनका असल स्वाद भी बरकरार रहता है। अगर आपके पास अभी तक पुरानी प्लास्टिक की मसालदानी है, तो इन्हें आज ही बदलें। इस स्टील की मसालदानी पर 39% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपको किचन स्टोरेज के लिए डब्बे चाहिए तो Sumeet का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये 3 डब्बों का सेट ऑर्डर कर सकती हैं। ये किचन की शोभा बढ़ा देंगे। इसमें खाने की चीजें रखने के अलावा, इन्हें फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ढक्कन भी आएगा, जिससे आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस समय इस पर 45% का डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार shri & sam का सर्विंग बोल को आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकती हैं। ये किचन की शोभा बढ़ा देंगे। इसमें खाने की चीजें रखने के अलावा, इन्हें फ्रिज स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ढक्कन भी आएगा, जिससे आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस समय ये आपको 32% के ऑफ पर केवल 870 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगा।

Sumeet ब्रांड का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार राउंड शेप कंटेनर ढक्कन के साथ आयेंगे। ये 4 पीस का सेट किचन स्टोरेज में आपकी मदद करेगा। खासकर सर्विंग और फ्रिज स्टोरेज के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। घर में गेस्ट आए हैं, तो इन्हें सर्विंग बोल की तरह इस्तेमाल करें। इस समय इनपर 42% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

स्टेनलेस स्टील कंटेनर डब्बे स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें खाने पीने की चीजें स्टोर करें, आप चाहें तो इन्हें फ्रिज स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही इनमें खाने पीने की चीजें भी पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।

स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार फूड स्टोरेज डब्बे का ये सेट किचन में आपके काम आएगा। ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इनमें दाल, चावल, सूजी, राजमा, चने आदि आराम से स्टोर कर सकती हैं। इन्हें हाई क्वालिटी के स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जिनमें खाने का स्वाद और फ्लेवर बरकरार रहता है। इस स्टेनलेस स्टील स्टोरेज डब्बे के साथ ढक्कन भी आयेंगे, जिसकी मदद से आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

