मकड़ी बार-बार जाले बना देती है? पानी में 2 चीजें घोलकर छिड़क दो, दोबारा नहीं आएगी!
सफाई के तुरंत बाद अगर आपको दीवारों पर फिर से मकड़ी का जाला दिखने लगता है, तो ये 1 ट्रिक आपके बड़े काम आने वाली है। ये DIY स्प्रे एक बार अपने छिड़क दिया, तो दोबारा मकड़ियां आसपास भी नजर नहीं आएंगी।
घर के कोनों, छत और खिड़कियों के आसपास मकड़ी के जाले लगना एक आम समस्या है। मकड़ी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती लेकिन इनकी वजह से घर गंदा जरूर दिखने लगता है। कई बार तो जैसे ही सफाई करो वैसे ही मकड़ी अपना जाल दोबारा बना देती है। ऐसे में घर फिर से दोबारा गंदा दिखने लगता है। अब सवाल है कि इन्हें हमेशा के लिए कैसे साफ किया जाए? रोज-रोज सफाई करना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे में कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर के आप अपने घर की दीवारों को साफ रख सकते हैं। यहां हम आपके साथ घरेलू टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिससे मकड़ी के जाले पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और दोबारा से फिर वापस आपके घर में नहीं दिखाई देंगे।
इस होम मेड स्प्रे से कभी वापस नहीं आएंगी मकड़ियां
अगर आपके घर मकड़ी बार-बार जाले बना देती है, तो ये सिंपल सा स्प्रे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। इसे आपको अपने घर के कोनों, दीवारों, खिड़कियों या छत पर जहां भी मकड़ी का जाल ज्यादा दिखता है; वहाँ स्प्रे कर देना है। इसके लिए एक गिलास पानी लें, उसमें आधा नींबू का रस मिला दें। इसके साथ ही आपको एक चम्मच व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका भी एड करना है। विनेगर की तेज गंध और नींबू का खट्टापन मकड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसे स्प्रे करते ही वो तुरंत भाग जाती हैं और दोबारा उस जगह पर नहीं आती।
काम की टिप: जब भी आपको मकड़ी के जाले साफ करने हों, सबसे पहले ये स्प्रे छिड़क दें। इससे मकड़ी भाग जाएंगी या मर जाएंगी। अगर आप बिना स्प्रे के जाला साफ कर देंगी तो मकड़ी नीचे गिर जाएगी और दोबारा आ कर जाला बना लेंगी। एक बार आप जिस जगह पर ये स्प्रे कर देंगी, वहां मकड़ी जल्दी से दोबारा नहीं आएगी।
नियमित साफ-सफाई बहुत जरूरी है
मकड़ियां ज्यादातर ऐसी ही जगहों पर अपने जाले बनाती हैं, जहां साफ सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती है। जैसे दीवारों के कोने, छत, पर्दे के पीछे या फर्नीचर के बैक साइड में। ऐसे में आपको इन जगहों की साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार झाड़ू या लंबे हैंडल वाले माइक्रोफाइबर डस्टर से इन जगहों की अच्छे से सफाई कर दें। नियमित सफाई होती रहेगी तो मकड़ी अपने आप यहां जाला बनाना बंद कर देगी।
घर की दरारों में पनपती हैं मकड़ियां
अक्सर घर की दीवारों पर दरार और छेद होते हैं, जहां मकड़ियां अक्सर अपने जाल बुनती हैं। अगर आपके घर में ऐसे एरिया हैं तो उन्हें रिपेयर करा लें। आप एक कपड़े पर जरा सा सिरका लगाकर इन दरारों में अप्लाई कर सकती हैं। इससे भी मकड़ी आना बंद हो जाती हैं। जो नींबू और सिरके वाला स्प्रे आपने तैयार किया था, उसे भी ऐसी जगहों पर जरूर स्प्रे करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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