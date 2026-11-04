कोलकाता में 48 कमरों वाले घर में रहते हैं सौरव गांगुली, देखें अंदर की तस्वीरें

क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले सौरव गांगुली कोलकाता में अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। करीब 40 करोड़ रुपये के इस घर में 48 कमरे हैं। आइए देखते हैं उनके घर की खूबसूरत झलक।

भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सौरव गांगुली की जिंदगी जितनी शानदार रही है, उनका घर भी उतना ही खास है। कोलकाता के बेहाला इलाके में बने उनके पुश्तैनी घर की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जाती है। इस घर में 48 कमरे हैं और हर जगह एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। कहीं हल्के रंगों से सजा खुला और रोशनी से भरा कमरा है, तो कहीं उनकी क्रिकेट से जुड़ी यादें संभालकर रखी गई हैं। घर का एक कोना ऐसा भी है, जहां सौरव सुबह बैठकर चाय पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं। आइए देखते हैं उनके इस खास घर की अंदर और बाहर की झलक।

सौरव गांगुली का 40 करोड़ का पुश्तैनी घर सौरव गांगुली को क्रिकेट की दुनिया में 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' के नाम से भी जाना जाता है। वह कोलकाता के बेहाला इलाके में अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। बीरेन रॉय रोड पर बना यह घर करीब 40 करोड़ रुपये का बताया जाता है। इसमें कुल 48 कमरे हैं। घर काफी बड़ा है और यहां परिवार के साथ समय बिताने से लेकर मेहमानों के आने-जाने तक के लिए अलग-अलग जगहें बनी हैं।

घर का लिविंग एरिया सौरव गांगुली के घर का लिविंग एरिया काफी खुला और सादा है। यहां दीवारों पर क्रीम और सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। बड़े-बड़े शीशे वाली खिड़कियों से कमरे में अच्छी धूप आती है। सौरव को घर में हल्के रंग पसंद हैं। उनका मानना है कि ऐसे रंग घर में सुकून का माहौल बनाते हैं। उन्हें दीवारों पर बहुत चमकीले लाल या नीले रंग पसंद नहीं हैं।

डाइनिंग एरिया घर का डाइनिंग एरिया भी काफी खास है। यहां आठ लोगों के बैठने के लिए बड़ी डाइनिंग टेबल रखी गई है। टेबल के साथ क्रीम रंग की कुर्सियां हैं, जिन पर सुनहरे रंग की डिजाइन बनी है। दीवारों पर पुराने अंदाज की अलमारियां और सजावट का सामान रखा है। यहां पुराना टीवी, तस्वीरों के फ्रेम और दूसरी चीजें भी दिखाई देती हैं। दीवारों पर लगी कलाकृतियां और हल्की रोशनी कमरे को और खूबसूरत बनाती हैं।

सौरव गांगुली का पसंदीदा कोना सौरव गांगुली के पूरे घर में एक जगह ऐसी है, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वह इसे अपना 'अर्ली मॉर्निंग कॉर्नर' कहते हैं। इस कमरे की दीवारें हल्के हरे रंग की हैं और यहां ऑलिव ग्रीन कलर का सोफा रखा है। सौरव सुबह इसी जगह बैठकर चाय और बिस्किट खाते हैं और अखबार पढ़ते हैं। उनकी आदत है कि वह सबसे पहले अखबार में खेल से जुड़ी खबरें पढ़ते हैं। इसके बाद बाकी खबरों पर नजर डालते हैं। यह कोना उनके दिन की शुरुआत का खास हिस्सा है।

ट्रॉफी रूम सौरव गांगुली के घर का सबसे खास हिस्सा उनका ट्रॉफी रूम है। इस कमरे में उनके क्रिकेट करियर से जुड़ी ट्रॉफियां, तस्वीरें और दूसरी यादगार चीजें रखी गई हैं। सौरव के लिए यह कमरा सिर्फ ट्रॉफियां रखने की जगह नहीं, बल्कि उनके जीवन के खास पलों की याद दिलाता है। इस कमरे को उनके पिता ने तैयार करवाया था। सौरव ने बताया था कि उनके पिता को क्रिकेट से बहुत लगाव था और उन्होंने कमरे में रखी हर तस्वीर और ट्रॉफी को खुद सजाया था।

यहां इंग्लैंड में लगातार दो टेस्ट शतक लगाने के मौके से जुड़ी 21 साल पुरानी शैंपेन की बोतलें भी रखी हैं। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते समय इस्तेमाल किए गए हेलमेट भी इस कमरे में हैं।