सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल के बीच सिखाया साइंस, 'कैसे पानी की बोतल को रखते हैं ठंडा'
Sonam Wangchuk on Hunger Strike: लगातार 19वें दिन की भूख हड़ताल के बीच सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है लेकिन वो केवल पानी पी रहे हैं। उनके आसपास कपड़े से ढंकी स्टील की बोतल को देखकर लोगों के मन में सवाल उठा जिसका उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक कारण बताया जो आम लोगों के काम आ सकता है।
पॉपुलर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार 19वें दिन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे सोनम वांगचुक हड़ताल के बीच भी लोगों को साइंस से रूबरू करवाने से पीछे नहीं हट रहे। प्रसिद्ध इंजीनियर, पर्यावरणविद और सोशल एक्टीविस्ट सोनम इन दिनों हंगर स्ट्राईक पर हैं लेकिन नमक वाले पानी को ले रहे हैं। जंतर-मंतर पर चल रहे इस प्रोटेस्ट में बैठे सोनम वांगचुक के पास स्टील की बोतल को कपड़े में लपेटकर रखा लोगों ने देखा तो उन्होंने बताया कि आखिर वो इसे क्यों रखे हुए हैं। भूख हड़ताल शुरू होने के तीन दिन बाद ही उन्होंंने बताया था कि कैसे वो गीले कपड़े की मदद से पानी को ठंडा रखते हैं। साइंस का रोजमर्रा की चीजों में यूज कर लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। इन दिनों दिल्ली में पड़ रही गर्मी ने तो सबको बेचैन कर रखा है। ऐसे में धूप में रखी पानी की बोतल गर्म हो जाती है और उसका पानी भी तपने लगता है। सोनम वांगचुक ने बहुत ही सिंपल सा तरीका लोगों को बताया है जिससे बोतल में रखा पानी ठंडा रहेगा। आप भी जरूर जानें ये तरीका...
बोतल में रखा पानी कैसे ठंडा रखें
घर में हैं तो पानी की बोतल को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेते हैं या फिर मिट्टी के घड़े का पानी पी लेते हैं। लेकिन घर के बाहर घंटों अगर आप हैं तो उसी बोतल का पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है और इसे पीना भी मुश्किल लगता है। लोगों की इस समस्या का समाधान सोनम वांगचुक ने साइंस के जरिए दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपनी बोतल के पानी को ठंडा रखते हैं।
सोनम वांगचुक ने एक वीडियो में बताया है कि वो स्टील को बोतल को एक कॉटन के कपड़े से लपेटकर ढंक देते हैं और प्लेट में पानी करके उसी में इस बोतल को खड़ा कर देते हैं।
प्लेट में रखा पानी कैपिलरी ऐक्शन से कॉटन के कपड़े को नीचे से गीला करना शुरू कर देता है। इससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और बोतल करीब 5-8 डिग्री तक ठंडी हो जाती है।
स्टील की बोतल है ज्यादा इफेक्टिव
वीडियो में सोनम बता रहे हैं कि पहले उन्होंने इस टेक्निक को कांच की बोतल पर अप्लाई किया था। लेकिन शीशा थोड़ा कम ठंडा हुआ इसलिए उन्होंने स्टील की बोतल को लिया क्योंकि स्टील ज्यादा कंडक्टिव है कूलिंग के लिए। वहीं ये कूलिंग टेक्निक कॉपर की बोतल पर और भी ज्यादा इफेक्टिव होगी क्योंकि वो तांबा और भी अच्छा कंडक्टर होता है और ठंडक को भी जल्दी ट्रैप करेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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