Smart ways to keep blankets organize after every use easy blanket folding tips
बिस्तर पर फैला कंबल कमरे की शोभा बिगाड़ रहा तो ब्लैंकेट फोल्ड करने की ये ट्रिक जान लें

Trick to fold blanket after every time use: ठंड में बिस्तर पर कंबल फैला हुआ दिखने में भद्दा लगता है। ऐसे में ब्लैकेंट फोल्ड करने की ट्रिक आपके काम आ सकती है। जिसकी मदद से पूरा रूम ऑर्गनाइज दिखेगा। साथ ही जान लें कंबल को कैसे हर दिन स्टोर करें।

Dec 12, 2025 02:34 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
ठंड के मौसम में बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक कंबल फैले हुए दिखते हैं। जिन्हें अगर फोल्ड कर एक किनारे रख भी दिया जाए तो ये कमरे के एस्थेटिक लुक को बिगाड़ते हैं। ऐसे में समस्या लगती है कि आखिर हर रोज ओढ़ने के बाद इन मोटे-मोटे कंबल को कहां पर रखा जाए। जिससे ये व्यवस्थित तरीके से रखे रहें और बच्चों की शरारत के बाद भी ना बिगड़ें। तो कंबल फोल्ड करने और उन्हें स्टोर करने का ये तरीका जरूर जान लें।

कंबल को स्मार्टली फोल्ड करें जिससे ना बिगड़े

कंबल को अगर गलत तरीके से फोल्ड किया जाए तो ये आसानी से खुल जाते हैं और पूरे बिस्तर पर फैले रहते हैं। इसलिए ब्लैंकेट को इस सिंपल स्टेप की मदद से फोल्ड करें और उन्हें सही जगह स्टोर करें। स्टेप बाई स्टेप जान लें कंबल फोल्ड करने का तरीका।

-सबसे पहले कंबल को पूरा फैला लें। फिर कंबल को वन थर्ड हिस्से से फोल्ड करें।

-अब कंबल के दूसरे सिरे को फोल्ड करके लाएं और पहले वाले फोल्ड के ऊपर रख दें।

-अब इस ब्लैंकेट के एक हिस्से को वन थर्ड ही फोल्ड करें। और देखेंगे कि कंबल में लेयर बनी है जो पॉकेट जैसी दिख रही। अब दूसरे हिस्से को हाथों से दबाकर रोल करते हुए लाएं और फोल्ड कंबल में जहां पॉकेट बना दिख रहा उसमे डाल दें। ध्यान से कंबल को अच्छी तरह से इस पॉकेट में भरने से कंबल बिल्कुल अच्छी तरह से घुस जाएगा।

-बस अब ये कंबल कितना भी इधर-उधर रखा जाए लेकिन इसकी फोल्ड नहीं खुलेगी और पूरा कंबल नहीं बिखरेगा।

कंबल को स्टोर करने का तरीका

  • अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद कंबल को चाहे बिस्तर पर ही छोड़ दें।
  • या, सर्दियों में आलमारी का एक हिस्सा खाली कर उसमे रखें।
  • बेडरुम बिल्कुल साफ देखना चाहते है तो रोजाना बेड बॉक्स में भी ब्लैकेंट को रख सकते हैं।
  • कमरे में एस्थेटिक वाइब्स चाहिए तो मार्केट में या ऑनलाइन बास्केट मिल जाएंगी। इन डिजाइन वाली बास्केट में रोज के कंबल को रखकर रूम में रख सकती है। जिन्हें देखकर आसानी से पता नहीं लगा सकते कि इसमे कंबल रखे होंगे।

