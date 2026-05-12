वॉश बेसिन की नाली में फंसा गंदा पानी झट से निकल जाएगा, हाथ लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत
Cleaning Hacks: वॉश बेसिन या फिर सिंक की नाली कई बार गंदगी और कचड़े से जाम हो जाती है। जिससे पानी पूरी तरह से नहीं निकल पाता है और सिंक में ही लगा रहता है। इस गंदे तैरते पानी में हाथ डालकर नाली साफ करना काफी मुसीबतभरा काम लगता है तो इस हैक को आजमाएं। चुटकियों में गंदी नाली साफ हो जाएगी।
वॉश बेसिन की नाली जाम हो जाए और उसे साफ करने के लिए हाथ लगाना पड़े तो बहुत ही गंदा लगता है। काफी सारे घरों में तो वॉश बेसिन, सिंक और बाथरूम की नाली की सफाई इसी वजह से नहीं हो पाती की अपने हाथों को कौन डालकर गंदा करेगा। दरअसल, लगातार पानी, मैल और गंदगी की वजह से नालियों में कचड़ा जम जाता है और पानी पूरी तरह से निकल नहीं पाता। ऐसे में ये हैक आपकी चोक हो चुकी नाली को साफ कर पानी निकालने में मदद करेगा। सबसे खास बात कि आपको हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फटाफट इस हैक को आजमाएं और जाम हो चुकी सिंक या वॉश बेसिन की नाली को साफ कर लें।
चोक हो चुकी नाली को साफ करने का हैक
वॉश बेसिन और सिंक की नाली फंस गई है और पानी पूरी तरह से नहीं जा पा रहा तो बस इस छोटे से हैक को अपनाएं। जिससे सारी मैल, कचड़ा और काई का पोर्शन साफ हो जाएगा और सारा पानी फौरन निकलना शुरू हो जाएगा।
वॉश बेसिन की नाली जाम हो गई और पानी लगा है तो अपने हाथों को तैरते गंदे पानी में ना डालें बल्कि उसमे टॉयलेट क्लीनर जैसे हार्पिक डालें करीब एक से दो चम्मच। साथ में एक चम्मच कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट डाल दें। एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें और फिर खूब गर्म लगभग खौलते पानी को बर्तन से लाकर सीधे नाली में उड़ेले। ध्यान रहे कि पानी के छींटे आपको जला ना दें। डायरेक्ट गर्म पानी डालते ही बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट और हार्पिक रिएक्ट करेगा और नाली में जमे कचड़े को साफ कर देगा। और, हाथों को भी गंदा नहीं करना पड़ेगा। सारा पानी आराम से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हैक गंदी जाम हो चुकी नाली को साफ करने में मदद करता है। जिससे आपको हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
नाली का एयर लॉक तोड़े
कई बार वॉश बेसिन की नाली में लगी पाइप में एयर लॉक हो जाती है। जिसकी वजह से भी पानी रुक-रुक कर जाता है। ऐसे में इस एयर को तोड़ने की जरूरत होती है। वैसे तो गर्म पानी और बेकिंग सोडा का हैक मदद करता है। अगर फिर भी पानी नहीं निकल रहा तो नाली के ऊपर एयर कंप्रेस कर खींचने से फौरन पानी बाहर निकलना शुरू कर देता है। इस काम के लिए मार्केट में आसानी से प्लंजर मिल जाएंगे। जो नाली में सक्शन करने से एयर निकालकर पानी बह जाने में मदद करता है।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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