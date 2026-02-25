1000 रुपए के अंदर खरीदें प्रीमियम कॉटन बेडशीट्स, यहां हैं 8 आरामदायक विकल्प

आपके लिए लाएं हैं, प्रीमियम बेडशीट्स के कुछ बेस्ट विकल्प जिन्हें सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। 1000 रुपए के अंदर यहां प्रीमियम बेडशीट्स के कई ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपको लग्जरी फील देंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

समर सीजन शुरू होने वाला है, इस दौरान कॉटन बेडशीट्स का डिमांड काफी बढ़ जाता है। गर्मी में कॉटन बेडशीट्स का अपना खास महत्व है। कॉटन की आरामदायक बेडशीट्स हवादार होती हैं, और गर्मी में हवा का बहाव बना रहता है और शरीर को ठंडक महसूस होता है। खासकर जिनकी स्किन सेंसिटिव है और गर्मी में घमौरियां निकल आती हैं, तो उनके लिए कॉटन बेडशीट्स बहुत जरूरी है। मार्केट में मिक्सड फैब्रिक की बेडशीट्स (cotton bedsheets) सस्ते में मिल जाएंगी। आज आपके लिए लाएं हैं, प्रीमियम बेडशीट्स के कुछ बेस्ट विकल्प जिन्हें सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। 1000 रुपए के अंदर यहां प्रीमियम बेडशीट्स के कई ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपको लग्जरी फील देंगे।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

कॉटन फैब्रिक की इस बेडशीट पर आकर्षक प्रिंट और पैटर्न बने हैं। ये बेडशीट बेहद हल्की और आरामदायक है। इस किंग साइज्ड बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएगी। इस पर बने प्रिंट देखने में काफी आकर्षक हैं, ये आपके कमरे का लुक बदल देंगे। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, ये बॉडी को इरिटेट नहीं करती। इसे कस्टमर्स ने बेहद पसंद किया है, लोगों ने इसपर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं।

Loading Suggestions...

Divine Casa ब्रांड का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार बेडशीट हल्की और आरामदायक है। किंग साइज की ये बेडशीट आरामदायक हीने के साथ टिकाऊ भी है। इसकी फैब्रिक लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। ये बेडशीट हवादार है, त्वचा पर आरामदायक महसूस होगी। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट आकर्षक हैं, आपके कमरे में एसथेटिक ऐड करेंगे। इसमें कई अन्य कलर और पैटर्न ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, इन्हें 61% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

LORETO - लिनन ब्रांड की 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड बेडशीट गर्म मौसम और सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट रहेगी। इसकी सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी आयेंगे। अगर आप भी आज तक मिक्सड फैब्रिक के बेडशीट्स का इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो 68% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये बेडशीट हल्की और आरामदायक है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही आरामदायक और मुलायम है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी इनका रंग खराब नहीं होगी। इसमें आपको इलास्टिक फिट मिल जाता है, जो आपके किंग साइज बेड पर पूरी तरह एडजस्ट जाएगा। इस समय ये 51% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Divine Casa ब्रांड के 100% कॉटन बेडशीट पर बने जयपुरी प्रिंट आपके कमरे में आकर्षण जोड़ देगी। गर्म मौसम में अगर आपको भी घमौरियां हो जाती हैं, तो ये बेडशीट स्किन फ्रेंडली है और त्वचा को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। इस बेडशीट के साथ दो मैचिंग पिलो कवर मिल जाएंगे। इस प्रिंटेड बेडशीट की फैब्रिक की मेंटेनेंस बेहद आसान है, इसे मशीन वॉश कर सकती हैं। इस लग्जरी बेडशीट के प्राइस पर 62% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जानें दें।

Loading Suggestions...

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किंग साइज बेडशीट समर सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये स्किन फ्रेंडली है, शरीर पर हल्की और आरामदायक महसूस होगी। इसकी फैब्रिक टिकाऊ है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। चाहे जितनी बार वॉश कर लें, इसका रंग बिल्कुल नए जैसा रहेगा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट काफी अट्रैक्टिव हैं, जो आपके कमरे में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। इसे हर मौसम में आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

LOOMLYFE ब्रांड का 300 थ्रेडकाउंट वाले इस बेडशीट को 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर आयेंगे, ये आपके कमरे में एसिटिक ऐड करेंगे। इस बेडशीट पर बने प्रिंट, देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं। वहीं इसकी फैब्रिक क्वालिटी प्रीमियम है, जो लग्जरी फील देगी। इस प्रिंटेड बेडशीट की फैब्रिक की मेंटेनेंस बेहद आसान है, इसे मशीन वॉश कर सकती हैं। इस लग्जरी बेडशीट के प्राइस पर 60% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जानें दें।

Loading Suggestions...

STORY@HOME ब्रांड की किंग साइज बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो समर सीजन एक परफेक्ट विकल्प साबित होगी। अगर आपको बजट में प्रीमियम क्वालिटी की लग्जरी बेडशीट चाहिए, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इसकी फैब्रिक कंफर्टेबल होने के साथ ड्यूरेबल भी है, जिसे बार-बार वॉश करने के बाद भी बेडशीट का रंग बिल्कुल नए जैसा रहेगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।