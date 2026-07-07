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काम की बात: घर पर लगा सोलर पैनल सालों तक देगा बेहतर परफॉर्मेंस, बस जान लें उसे साफ करने का सही तरीका

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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आजकल हर घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और बिल भी कम आता है। लेकिन अगर आप पैनल की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं, तो ये जल्दी खराब हो सकता है। आज हम आपको सोलर पैनल की सफाई करने के कुछ टिप्स देते हैं।

घर पर लगा सोलर पैनल सालों तक देगा बेहतर परफॉर्मेंस, बस जान लें उसे साफ करने का सही तरीका

बिजली की बचत करने के लिए आजकल लोग छतों पर सोलर पैनल लगवा लेते हैं। इससे बिजली का खर्च कम होता है और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, जिससे ग्रिड से कम बिजली लेनी पड़ती है और आपका महीने वाला बिजली का बिल कम हो जाएगा। इसमें शुरुआत में थोड़ा खर्चा होता है लेकिन लंबे समय के लिए ये फायदेमंद होता है। अगर इनमें बैट्री भी लगाई जाए, तो बिजली कटने पर भी कुछ जरूरी चीजों को चलाया जा सकता है। आजकल लोग घर की छत या फिर अपने खेत-मैदान में सोलर पैनल लगवा लेते हैं, जिससे बिजली उत्पादन कर कम बिल भरना पड़े। ये सोलर पैनल वैसे तो करीब 20-25 साल तक चल जाते हैं लेकिन अगर आप इनकी समय-समय पर सफाई नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ कुछ साल चल पाएंगे। आज हम आपको सोलर पैनल की सफाई करने के कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं।

सफाई क्यों जरूरी है

सोलर पैनल को बाहर लगाया जाता है, जहां पर अच्छी धूप मिल सकें। ऐसे में धूल-मिट्टी, चिड़ियों के मल सबकुछ उसी पर गिरता है। कुछ हफ्तों में पैनल बिल्कुल गंदे हो जाते हैं और सूरज की रोशनी से सही से बिजली बनाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। साथ ही पैनल जल्दी खराब भी हो जाते हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते पैनल की सफाई कर लें। इससे ये सालों-साल तक नए जैसे बने रहेंगे और आपको नए पैनल नहीं लगवाने पड़ेंगे।

क्या हैं क्लीनिंग टिप्स

सोलर पैनल को साफ करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। वरना आपके हाथ जल सकते हैं या फिर पैनल भी खराब हो सकता है। तो चलिए सफाई के कुछ टिप्स आपको बताते हैं।

  • सुबह या शाम में ही सफाई करें। दिन में धूप के कारण पैनल गर्म रहते हैं, ऐसे में इन्हें छूने पर आपके हाथ जल जाएंगे। सुबह का समय सबसे सही है पैनल की सफाई करने का। इस समय पैनल ठंडे रहेंगे और गर्मी भी नहीं लगेगी।
  • हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़ा, सॉफ्ट स्पंज या मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से ही सोनर पैनल को साफ करें। खुरदरे ब्रश या स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल न करें। इससे पैनल के ऊपरी हिस्से पर निशान पड़ जाएंगे या फिर वह डैमेज हो सकता है।
  • जिद्दी गंदगी जैसे चिड़ियों की बीट, सूखी मिट्टी या चिपकी गंदगी को पहले पानी से भिगोकर फिर साफ करें। पहले पानी से पैनल को हल्का गीला करें और भिगोकर रखें। फिर कपड़े से धीरे-धीरे इन्हें साफ करें, तेज रगड़ने से पैनल खराब हो सकता है।
  • किसी भी धारदार या फिर दफ्ती, टीन टाइप चीजों से पैनल की गंदगी को साफ करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर पैनल ऊंचाई पर लगाया है, तो पूरी सावधानी के साथ साफ करें। ज्यादा ऊंचा हो तो साफ न करें, पहले पैनल को नीचे उतार लें फिर सफाई करें।

कब-कब करें सफाई

सोलर पैनल की सफाई आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर धूल-मिट्टी आपके घर पर ज्यादा आती है, तो सफाई कम करें। बताए हुए टिप्स की मदद से आपका पैनल साफ भी रहेगा और कई सालों तक अच्छे से काम करेगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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