सावन में घना और हरा-भरा हो जाएगा तुलसी का पौधा, बस अपनाएं ये आसान टिप्स

तुलसी कै पौधा अधिकतर हर हिंदू घरों में आसानी से मिल जाएगा। सावन के महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर-आंगन में लगी तुलसी हरी भरी और घनी हो तो कुछ आसान टिप्स को अपनाएं।

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की मान्यता काफी ज्यादा है। धार्मिक मान्यता के अलावा इसके कई औषधीय गुण भी है। यही वजह है कि ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है। घर में लगी तुलसी को लेकर अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि वह जल्दी सूख जाती है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा कई बार देखभाल की कमी या सही जानकारी न होने की वजह से होता है। अगर आपके घर में लगी तुलसी की ग्रोथ रुक गई है और पौधा सूखने लगा है तो सावन का महीना पौधे को हरा-भरा रखने और सूखने से बचाने के लिए बेस्ट है। बस आपको किछ टिप्स को अपनाकर इसकी सही देखभाल करनी होगी। जानिए कैसे करें तुलसी पौधे की देखभाल।

कब करें तुलसी पौधे की छटाई अगर आप चाहते हैं कि तुलसी घनी और हरी भरी रहे तो इसकी छटाई सही समय पर करें। पौधा के ऊपरी हिस्से से सॉफ्ट पत्तियं को उंगली से तोड़ लें। जो पत्तियां सूखी हों उन्हें भी तोड़ कर हटा दें।

तुलसी मंजरी का क्या करें तुलसी पौधे में मंजरी आने लगे तो इसे सही समय पर हटाते रहें। अगर आप इनकी छटाई नहीं करेंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी क्योंकि पौधा अपनी सारी ताकत बीजों को बनाने में लगा देगा।

तुलसी पौधे में कितना पानी डालें तुलसी पौधे में लगातार पानी भरे रहने से जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और पौधा धीरे-धीरे सूखने लगता है। इसलिए पौधे की मिट्टी नमी वाली होने चाहिए यानी ना ज्यादा गीली और ना ज्यादा सूखी। बारिश के मौसम में गमले में पानी भरते ही तुरंत इसे खाली कर दें।

सही समय पर करें गुड़ाई पौधे को हरा रखने के लिए उसका हेल्दी होना जरूरी है। इसलिए समय-समय पर मिट्टी के आसपास उगी हुई छोटी पौध और सूखी पत्तियों की साफ-सफाई करें। इसके अलावा खुरपी की मदद से मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से जड़ों तक हवा का फ्लो बेहतर होता है।

पौधे में खाद का फर्टिलाइजर पौधों की हेल्दी ग्रोथ और ज्यादा फल फूल पाने के लिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का सही रहना जरूरी है और इसे सही रखने के लिए खाद या फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तुलसी में हर 15 से 20 दिन या महीने में एक बार खाद और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें।

धूप में रखें पौधा पौधों के लिए धूप जरूरी होती है। तुलसी को रोज कुछ समय हल्की धूप में रखें। तेज धूप पौधे को खराब कर सकती है, इसलिए हल्की धूप में इसे जरूर रखें। धूप मिलने से पौधे की पत्तियां मजबूत रहती हैं, उनमें फफूंद लगने की संभावना कम होती है।