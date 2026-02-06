Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Simple sarees are suddenly everywhere you can try these workwear sarees

वर्क वियर साड़ियों की तलाश में मुझे मिलें ये 8 बजट फ्रेंडली विकल्प, वो भी 899 रुपए के अंदर

संक्षेप:

आजकल सिंपल साड़ी वापस से ट्रेंड में है, अगर आप भी वर्क वियर साड़ी ढूंढ रही हैं, तो Amazon के ये विकल्प एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

Feb 06, 2026 01:30 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ऑफिस में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना भला कौन नहीं चाहता, पर इसके लिए आपके पास अच्छी क्वालिटी की वर्क वियर साड़ी भी होनी चाहिए। आजकल साड़ी वापस से ट्रेंड में है और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही हैं। वर्क वियर साड़ी की खोज मुझे Amazon पर ले आई, जहां मैंने एक्सप्लोर किए साड़ियों के कुछ बेहतरीन विकल्प वो भी बेहद सस्ते में। इनमें से 8 ऐसी साड़ियां हैं, जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। इन सभी साड़ी का प्राइस 899 रुपए से कम है। अगर आपको भी मेरी तरह वर्क वियर साड़ी की तलाश है, तो इन्हें जरूर एक्सप्लोर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
वर्क वियर साड़ियों की तलाश में मुझे मिलें ये 8 बजट फ्रेंडली विकल्प, वो भी 899 रुपए के अंदर
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Laxmi हैंडलूम ट्रेडिशनल कॉटन साड़ी हल्की और आरामदायक है। इस प्लेन साड़ी पर मेहरून का पतला बॉर्डर बना हुआ है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। खासकर इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, यानी ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होंगे। इस 5.5 मीटर की लाइटवेट साड़ी के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 71% के ऑफ के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

खादी सिल्क हैंडलूम साड़ी का लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसे मैने सबसे पहले पसंद किया। वहीं लोगों ने भी इसपर अच्छे रेटिंग और रिव्यू दिए हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। यह बेहद हल्की और मुलायम है, इसे आराम से ऑफिस के लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

अगर आप भी मेरी तरफ वर्क वियर साड़ी की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। खादी कॉटन ब्लेंडेड साड़ी एक परफेक्ट ऑफिस वियर ऑप्शन है। इसपर कलमकारी प्रिंट बने हैं, जो बेहद आकर्षक लग रहे। ऑफिस में लंबे घंटों के दौरान इन्हें कैरी करने में आसानी होगी। ये साड़ी मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक के एक अच्छा विकल्प है। अगर मेरी तरह आपको भी लाइट वेट साड़ियां पसंद हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

टीचर और प्रोफेसर की जॉब में अक्सर महिलाओं को रोजाना साड़ी कैरी करनी होती है। ऐसे में ये आर्ट सिल्क की साड़ी आपके बेहद काम आएगी। हल्की और मुलायम फैब्रिक की इस साड़ी को ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं। ऑफिस मीटिंग या इंटरव्यू में ये एक क्लासी लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। तो बिना इंतजार किए, 45% के ऑफ पर लगभग आधे दाम में इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Ekasya की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयारी रेडी टू वियर साड़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर जिन महिलाओं को साड़ी बांधनी नहीं आती उनके पास रेडी टू वियर साड़ी जरूर होनी चाहिए। इस खूबसूरत साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं। वहीं इसमें कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा।

Loading Suggestions...

Mirchi Fashion की शिफॉन फैब्रिक से तैयार मधुबनी प्रिंटेड साड़ी का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। इस साड़ी पर बने प्रिंट और पैटर्न मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और आप सभी को भी बेहद पसंद आयेंगे। खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपको अन्य कई कलर और प्रिंट ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 84% का छूट भी मिल रहा है। इस 5.5 मीटर की लाइटवेट साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा।

Loading Suggestions...

कॉटन की प्रिंटेड रेडी टू वियर साड़ी वर्किंग महिलाओं के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी। अगर आपको भी साड़ी बांधनी नहीं आती परंतु साड़ी लुक बेहद पसंद है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ऑफिस के लंबे घंटे के दौरान यह शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। ये हल्की और मुलायम है, आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस 5.5 मीटर की लाइटवेट साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा।

Loading Suggestions...

मालगुडी सिल्क फैब्रिक से तैयार इस साड़ी पर Ajrak प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। लेटेस्ट डिजाइन की ये साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी, खासकर ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप भी मेरी तरह लंबे समय से लाइटवेट साड़ियों की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इस समय इस पर 72% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।