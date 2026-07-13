बारिश में चर्र-चर्र करता है दरवाजा? बिना एक रुपया खर्च किए बंद करें शोर
Hacks to fix daily-life problems: क्या बारिश के मौसम में आपका दरवाजा भी खोलते ही तेज आवाज करता है? यह परेशानी आम है, लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाकर दरवाजे को फिर से बिना आवाज के चलाया जा सकता है।
बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं घर की कई छोटी-छोटी परेशानियां भी साथ लेकर आता है। इन्हीं में से एक है दरवाजों से आने वाली चर्र-चर्र की आवाज। कई बार सुबह-सुबह या रात में दरवाजा खोलते ही इतनी तेज आवाज आती है कि पूरे घर की नींद खुल जाती है। इसका कारण अक्सर नमी, जंग, धूल या कब्जों में चिकनाई की कमी होती है।
अच्छी बात यह है कि हर बार बढ़ई को बुलाने की जरूरत नहीं है। रसोई और घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे आसान उपाय, जिनसे मानसून में भी दरवाजे बिना आवाज के आसानी से खुलेंगे और बंद होंगे।
बारिश में दरवाजे से आवाज क्यों आने लगती है?
मानसून में हवा में नमी के कारण दरवाजे के कब्जों पर जंग लग जाती है, साथ ही धूल और गंदगी भी कब्जों में जमा होने लगती है। जब दरवाजा खुलता या बंद होता है, तो फ्रिक्शन बढ़ने के कारण चर्र-चर्र की आवाज आने लगती है।
- सरसों का तेल लगाएं
अगर घर में कोई खास चिकनाई वाली चीज नहीं है, तो सरसों का तेल भी काम आ सकता है। रुई की मदद से कब्जों पर थोड़ा-सा तेल लगाएं। कुछ देर बाद दरवाजा खोलें और बंद करें, आवाज काफी कम महसूस होगी।
- नारियल का तेल भी है काम का
नारियल का तेल भी कब्जों को चिकना बनाने में मदद कर सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में तेल ना लगाएं, हल्की परत ही काफी होती है।
- मोमबत्ती का मोम ट्राई करें
अगर कब्जे ज्यादा ढीले नहीं हैं, तो मोमबत्ती का मोम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोम को कब्जों पर हल्का रगड़ें। इसके बाद दरवाजा कुछ बार खोलें और बंद करें। इससे फ्रिक्शन कम हो सकता है।
- धूल और जंग पहले साफ करें
सिर्फ तेल लगाने से पहले कब्जों की सफाई करना जरूरी है। सूखे कपड़े या पुराने ब्रश से धूल हटाएं। अगर हल्की जंग दिख रही है, तो उसे भी साफ कर दें। इसके बाद ही चिकनाई लगाएं।
- कब्जों के पेंच कसकर देखें
कई बार आवाज की वजह ढीले पेंच भी हो सकते हैं। पेचकस की मदद से सभी पेंच अच्छी तरह कस दें। इससे दरवाजा पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो जाता है।
अगर फिर भी आवाज बंद ना हो?
अगर सभी उपाय करने के बाद भी आवाज बनी रहती है, तो कब्जे खराब हो चुके हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बदलवाना बेहतर रहता है।
आगे से इस परेशानी से कैसे बचें?
- महीने में एक बार कब्जों की सफाई करें।
- समय-समय पर हल्की चिकनाई लगाते रहें।
- दरवाजों पर पानी ज्यादा देर तक जमा ना रहने दें।
- जंग दिखाई दे, तो तुरंत साफ करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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