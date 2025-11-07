Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Silk kurta sets you can try this wedding season

शादी सीजन होगा और भी खास, आधे से कम दाम में ऑर्डर करें सिल्क कुर्ता सेट्स की वैरायटी

संक्षेप: इस शादी सीजन शॉपिंग करने का सोच रही हैं, तो Amazon के सिल्क कुर्ता सेट्स के इन शानदार विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है।

Fri, 7 Nov 2025 01:09 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

सिल्क फैब्रिक का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता। सिल्क की आरामदायक, शाइनी फैब्रिक देखने में आकर्षक होने के साथ ही साथ बॉडी पर भी कंफर्टेबल महसूस होती है। पहले सिल्की साड़ियों का क्रेज था और अब सिल्क के सलवार सूट और कुर्ता सेट्स भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तो क्यों न इस शादी सीजन आप भी इन्हें ट्राई करें। ये ट्रेडिंग एथनिक वियर सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। साथ ही इस समय इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा, तो बिना इंतजार किए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
शादी सीजन होगा और भी खास, आधे से कम दाम में ऑर्डर करें सिल्क कुर्ता सेट्स की वैरायटी
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Naixa के सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का कलर कांबिनेशन कमाल का है। पीले और गुलाबी के कॉन्बिनेशन से तैयार इस कुर्ता सेट को आप हल्दी, संगीत और अन्य वेडिंग फंक्शंस में भी कैरी कर सकती हैं। यह लाइट वेट और कंफर्टेबल है, इसे लंबे समय तक पहनने के बाद भी बॉडी पूरी तह रिलैक्स्ड रहेगी। पार्टी में सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ट्राई करें।

Loading Suggestions...

इस बार वेडिंग फंक्शंस में कुछ अलग ट्राई करना है, तो यह कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। इस समय इस पर 71% का ऑफ मिल रहा है। इस तरह की क्वालिटी आपको इतने सस्ते में नहीं मिलेगी, इस मौके को हाथ से न जानें दें।

Loading Suggestions...

GoSriKi का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंप्लीट पार्टी वियर आउटफिट है। खासकर वेडिंग फंक्शन जैसे हल्दी और संगीत में ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी। सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ट्राई करें। वहीं अब बजट की भी चिंता नहीं है, क्योंकि इस पर 72% का ऑफ मिल रहा है, केवल 729 में आप इसे आर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

अगर कंट्रास्ट में कुछ चाहिए तो ग्रीन और पर्पल का ये कांबिनेशन कमाल का रहेगा। सिल्क फैब्रिक से तैयार ये स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट परफेक्ट वेडिंग वियर सलवार सूट है। इसके साथ कंट्रास्ट में दुपट्टा मिल जाएगा, जो इस कुर्ता सेट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी किया जा सकता है। महिलाओं के अलावा लड़कियों को भी ये काफी पसंद आएगा।

Loading Suggestions...

Indo Era का ये खूबसूरत कुर्ता और पैंट सेट के साथ ऑर्गेंजा का दुपट्टा मिल जाएगा, जो आपके लुक को बढ़ावा देगा। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो 70% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

SKYLEE का कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। ये कुर्ता अनारकली स्टाइल में आएगा जिसमें आपको अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। शादी में कई छोटे-मोटे फंक्शंस होते हैं, आप इन्हें किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक की मेंटेनेंस भी आसान है, इन्हें मशीन वॉश किया जा सकता है।

Loading Suggestions...

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार Indo Era का स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट देखने में जितना आकर्षक है, शरीर पर उतना ही आरामदायक महसूस होता है। अगर आपको इस वेडिंग सीजन शादियां अटेंड करनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ट्रेडीशनल वियर में सिंपल और अट्रैक्टिव लुक चाहिए तो इसे आज ही ऑर्डर करें। साथ ही इस समय इसपर 81% का ऑफ मिल रहा है।

Loading Suggestions...

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार FIORRA का ये A-Line कुर्ता सेट, का कंट्रास्ट कलर कांबिनेशन कमाल का है। ये महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इसे शादी, पार्टी, एनिवर्सरी यहां तक कि ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी किया जा सकता है। ये एक परफेक्ट एथनिक वियर वाइब देगी। अगर आपको भी ये कुर्ता सेट पसंद आया है, तो 77% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।