छोटा फ्लैट भी लगेगा सपनों जैसा, सिक्किम के इस घर से सीखें सजावट के 5 तरीके
सिक्किम का एक खूबसूरत घर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसकी गर्म रोशनी, प्यारे लैंप, ढेर सारे पौधे और स्टूडियो घिबली जैसा माहौल छोटे अपार्टमेंट को सजाने के लिए भी शानदार आइडियाज देता है।
क्या आपका भी मन करता है कि घर में कदम रखते ही सारी थकान दूर हो जाए और चारों तरफ सुकून महसूस हो? सिक्किम का एक खूबसूरत घर इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहां बड़े-बड़े लैंप, आरामदायक फर्नीचर, ढेर सारे पौधे और प्यारी-सी सजावट मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जो किसी स्टूडियो घिबली फिल्म की दुनिया जैसा लगता है। इस घर की खास बात सिर्फ इसका खूबसूरत नजारा नहीं, बल्कि इसे सजाने का तरीका भी है। अच्छी बात यह है कि ऐसे डेकोर आइडियाज अपनाने के लिए आपके पास बड़ा घर होना जरूरी नहीं है। छोटे फ्लैट में भी कुछ आसान बदलाव करके ऐसा सुकून भरा माहौल बनाया जा सकता है।
छोटे फ्लैट को सजाने के 5 आइडियाज
1. खूबसूरत लाइटिंग
इस घर की सबसे खास बात है इसकी लाइटिंग। यहां तेज सफेद ट्यूबलाइट की जगह अलग-अलग जगहों पर छोटे-बड़े लैंप लगाए गए हैं। कहीं गोल आकार का लैंप है, तो कहीं लाल रंग का खूबसूरत लैंप कमरे को अलग लुक देता है। बेडरूम में भी हल्की रोशनी वाले लैंप और पेपर पेंडेंट का इस्तेमाल किया गया है। इससे कमरा शांत और आरामदायक लगता है।
- आप कैसे अपनाएं: छोटे फ्लैट में छत की तेज लाइट के साथ-साथ तीन तरह के लैंप रखें। एक फ्लोर लैंप, एक टेबल लैंप और एक शेल्फ पर रखने वाला छोटा लैंप। रात में इनकी हल्की रोशनी कमरे को एकदम अलग लुक देगी।
2. लो-हाइट फर्नीचर
इस घर में सोफा, बेड और टेबल जैसी चीजें जमीन के ज्यादा करीब रखी गई हैं। लो-हाइट फर्नीचर की वजह से कमरे में खुलापन नजर आता है। कम ऊंचाई वाला सोफा खिड़की के बाहर के नजारे को भी छिपाता नहीं है। इसी तरह लकड़ी का लो बेड और छोटे टेबल कमरे को सादा लेकिन खूबसूरत लुक देते हैं।
- आप कैसे अपनाएं: अगर आपका कमरा छोटा है, तो बहुत ऊंचा और भारी सोफा लेने से बचें। लो-हाइट सोफा, छोटी सेंटर टेबल और कम ऊंचाई वाला बेड चुनें। इससे कमरे में ज्यादा जगह होने का एहसास होगा और वह भरा-भरा नहीं लगेगा।
3. अपनी पसंद की चीजें
इस घर की सजावट में सफेद रंग की शेल्फ, छोटे खिलौने, प्यारे कैरेक्टर, पोस्टकार्ड और आर्ट पीस नजर आते हैं। कहीं रंगीन कुशन हैं, तो कहीं दीवार के पास रखी बड़ी तस्वीर कमरे को खास बनाती है। इससे घर किसी फर्नीचर स्टोर जैसा नहीं, बल्कि रहने वाले इंसान की पसंद के हिसाब से सजा हुआ लगता है।
- आप कैसे अपनाएं: अपनी पसंद की तस्वीरें, पोस्टकार्ड, छोटी मूर्तियां या प्यारे खिलौने सजाएं। बड़ी तस्वीर को दीवार में कील लगाने के बजाय किसी कोने में टिकाकर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्टर है, तो खाली दीवार पर अपनी पसंद की फिल्म चलाकर कमरे को और खास बना सकते हैं।
4. स्टोरेज को भी बनाएं डेकोर का हिस्सा
छोटे घर में सामान रखने की जगह कम होना आम बात है। लेकिन इस घर में स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें भी सजावट का हिस्सा हैं। नीले रंग का टाइल वाला क्यूब साइड टेबल की तरह काम करता है। वहीं, मेटल की खुली शेल्फ पर किताबें, पौधे, मोमबत्तियां और दूसरी छोटी चीजें रखी गई हैं।
- आप कैसे अपनाएं: बड़ी और भारी अलमारी की जगह छोटे स्टोरेज स्टूल, पहियों वाली ट्रॉली या खुली शेल्फ इस्तेमाल करें। इनमें सामान रखने के साथ कमरे को सजाया भी जा सकता है। बस ध्यान रखें कि शेल्फ पर जरूरत से ज्यादा सामान न भरें, वरना कमरा बिखरा हुआ दिख सकता है।
5. पौधों, रग और सॉफ्ट फैब्रिक
इस घर में पौधों और सॉफ्ट फैब्रिक का खूब इस्तेमाल किया गया है। कहीं बड़े हरे पौधे हैं, तो कहीं बालकनी में लटकती बेलें नजर आती हैं। फर्श पर रंगीन रग, सोफे पर कुशन और बेड पर सॉफ्ट कंबल कमरे को आरामदायक बनाते हैं। हल्के पर्दों से आती धूप भी घर को एक प्यारा-सा लुक देती है।
- आप कैसे अपनाएं: शुरुआत में एक बड़ा इंडोर प्लांट, एक खूबसूरत रग और सोफे या बेड पर रखने के लिए सॉफ्ट थ्रो लें। खिड़कियों पर हल्के पर्दे लगाएं, ताकि दिन की रोशनी कमरे में आ सके। अगर बालकनी है, तो वहां भी छोटे पौधे रख सकते हैं।
जरूरी नहीं बड़ा बजट!
सिक्किम के इस घर से एक बात सीखने को मिलती है कि घर को खूबसूरत बनाने के लिए महंगे फर्नीचर या बहुत सारे डेकोर आइटम खरीदना जरूरी नहीं है। सही लाइटिंग, कम ऊंचाई वाला फर्नीचर, पसंद की छोटी चीजें और कुछ पौधे भी घर का पूरा लुक बदल सकते हैं। एक साथ सब कुछ बदलने के बजाय धीरे-धीरे अपनी पसंद के हिसाब से बदलाव करें। इससे छोटा फ्लैट भी आरामदायक, खूबसूरत और आपके व्यक्तित्व की झलक दिखाने वाला बन सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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