मैदान के बाहर कैसी है शुभमन गिल की लाइफ? जानें कमाई, घर और कारें

क्रिकेटर शुभमन गिल अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। जानिए पंजाब से शुरू हुए उनके सफर, परिवार, घर, कारों, फिटनेस और करोड़ों की नेटवर्थ से जुड़ी खास बातें।

क्रिकेट के मैदान पर अपने शॉट्स से फैंस का दिल जीतने वाले शुभमन गिल की जिंदगी मैदान के बाहर भी काफी दिलचस्प है। पंजाब के एक किसान परिवार से आने वाले शुभमन ने अपनी मेहनत के दम पर क्रिकेट की दुनिया में खास पहचान बनाई है। आज उनके पास शानदार घर, लग्जरी कारें और महंगी घड़ियों का कलेक्शन होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ महंगी चीजों तक सीमित नहीं है। बचपन से क्रिकेट की प्रैक्टिस, फिटनेस पर ध्यान और परिवार का साथ भी उनके सफर का अहम हिस्सा रहा है। आइए जानते हैं शुभमन गिल की लाइफस्टाइल, उनके परिवार, घर और कमाई से जुड़ी खास बातें।

पंजाब के किसान परिवार से आते हैं शुभमन गिल शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। उनके पिता लखविंदर सिंह गिल किसान हैं और मां का नाम कीरत गिल है। उनकी एक बहन भी हैं, जिनका नाम शहनील गिल है। शुभमन के क्रिकेटर बनने में उनके पिता का खास योगदान रहा है। उन्होंने बचपन से ही बेटे की क्रिकेट प्रैक्टिस पर ध्यान दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग और सुविधाओं के लिए परिवार मोहाली आ गया था। यहीं शुभमन को अपने खेल को निखारने का मौका मिला। आज उनकी कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत के साथ परिवार के सपोर्ट की भी अहम भूमिका है।

चंडीगढ़ में है आलीशान घर शुभमन गिल के घर की बात करें, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चंडीगढ़ में उनके घर की कीमत करीब 3.2 करोड़ रुपये है। उनका यह घर खूबसूरत डिजाइन और शानदार इंटीरियर के लिए जाना जाता है। घर में लकड़ी का काम, साफ-सुथरा डिजाइन और हरा-भरा गार्डन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां प्राइवेट जिम भी है, जहां वह अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। घर का माहौल ऐसा है, जहां आराम करने के साथ ट्रेनिंग के लिए भी अच्छी जगह मिलती है।

मुंबई में भी है लग्जरी अपार्टमेंट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुभमन गिल ने मुंबई में करीब 20.7 करोड़ रुपये का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। इस अपार्टमेंट से समुद्र का नजारा दिखाई देता है। मुंबई में घर होने से शहर में क्रिकेट और दूसरे कामों के लिए आने-जाने में भी सुविधा मिल सकती है। शुभमन का क्रिकेट करियर उन्हें कई शहरों में ले जाता है। ऐसे में चंडीगढ़ और मुंबई जैसे शहरों में घर होना उनके लिए आराम और सुविधा दोनों के लिहाज से अहम हो सकता है।

फिटनेस के लिए रोज करते हैं मेहनत क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ बैटिंग ही नहीं, फिटनेस भी जरूरी है। शुभमन गिल की ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ, स्पीड, फुर्ती और शरीर का संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। उनके फिटनेस कोच सागर दीवान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुभमन ने अपनी फिटनेस बेहतर करने के लिए लगातार मेहनत की है। मैदान पर तेजी से दौड़ना, लंबे समय तक खेलना और मुश्किल शॉट्स के दौरान शरीर का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके लिए नियमित प्रैक्टिस और फिटनेस ट्रेनिंग जरूरी है। शुभमन की ट्रेनिंग में बैटिंग प्रैक्टिस के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग भी शामिल रहती है।

लग्जरी गाड़ियों और महंगी घड़ियों के शौकीन हैं शुभमन गिल शुभमन गिल के कार कलेक्शन में रेंज रोवर वेलार, मर्सिडीज-बेंज और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं। वहीं, शुभमन के स्टाइल में घड़ियों का भी खास रोल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके कलेक्शन में रोलेक्स, पैटेक फिलिप और जेराल्ड चार्ल्स जैसे लग्जरी ब्रांड्स की घड़ियां शामिल हैं।

कितनी है शुभमन गिल की नेटवर्थ? शुभमन गिल की कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिकेट से आता है। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल की सैलरी और ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल हैं। गुजरात टाइटंस के साथ उनका आईपीएल करार भी उनकी कमाई का अहम हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुभमन गिल की नेटवर्थ करीब 32 करोड़ रुपये है।