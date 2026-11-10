श्रेया घोषाल के घर का होम टूर, सिंपल और क्लासी इंटीरियर जीत लेगा दिल

सिंगर श्रेया घोषाल का मुंबई वाला घर बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला है। फराह खान के होम टूर वीडियो में दिखे इस घर की बालकनी, लकड़ी का फर्नीचर और शानदार इंटीरियर आपका भी ध्यान खींच लेंगे।

बॉलीवुड के गानों में अपनी आवाज का जादू चलाने वाली श्रेया घोषाल का घर भी उनकी पसंद की तरह खास है। हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर श्रेया के मुंबई वाले घर का होम टूर वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सिंगर के घर का खूबसूरत इंटीरियर देखने को मिला। घर में बहुत ज्यादा चमक-धमक या भारी सजावट नहीं है, बल्कि इसे बेहद सादे और क्लासी अंदाज में सजाया गया है। बेज, सफेद और लकड़ी के रंगों का इस्तेमाल घर को एक वार्म और कोजी लुक देता है। बड़े शीशे वाले दरवाजे, खुला लिविंग एरिया और मुंबई की स्काईलाइन दिखाती बालकनी इस घर को और खास बनाती है।

श्रेया घोषाल का मुंबई वाला घर! खुला लिविंग और डाइनिंग एरिया श्रेया के घर में लिविंग और डाइनिंग एरिया को अलग-अलग बंद कमरों में नहीं बांटा गया है। दोनों जगह एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे घर खुला और बड़ा नजर आता है। लिविंग रूम में बड़ा और आरामदायक सोफा रखा है। इसके साथ लकड़ी की कॉफी टेबल और कुछ डेकोरेटिव चीजें भी हैं। बड़े शीशे वाले दरवाजों से कमरे में भरपूर रोशनी आती है। घर का यह हिस्सा परिवार के साथ बैठने और दोस्तों को बुलाने के लिए काफी अच्छा लगता है।

बालकनी से दिखता है मुंबई का नजारा घर की सबसे खास जगहों में से एक इसकी बड़ी बालकनी है। यहां से मुंबई की ऊंची इमारतों और शहर की स्काईलाइन का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। लिविंग रूम से बालकनी तक जाने वाले बड़े शीशे के दरवाजे घर को और खुला दिखाते हैं। दिन में यहां से आती नेचुरल लाइट पूरे कमरे को रोशन कर देती है। शाम के समय शहर की रोशनी के बीच बालकनी में बैठकर वक्त बिताना भी काफी सुकून देने वाला लगता है।

घर में लकड़ी के फर्नीचर का खास इस्तेमाल श्रेया के घर में लकड़ी का इस्तेमाल कई जगह देखने को मिलता है। लिविंग रूम में रखी कॉफी टेबल, डाइनिंग एरिया की लंबी बेंच, लकड़ी की अलमारियां और दरवाजों का डिजाइन घर को नेचुरल लुक देता है। यहां आम डाइनिंग टेबल की जगह लकड़ी की खास बेंच रखी गई है, जो देखने में काफी अलग लगती है। दीवारों पर लगे सिंपल फोटो फ्रेम भी घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। लकड़ी के हल्के रंग और उसकी नेचुरल फिनिश घर को सादा लेकिन क्लासी लुक देती है।

गोल डिजाइन वाले सोफे और चेयर हैं खास इस घर में फर्नीचर के डिजाइन पर भी काफी ध्यान दिया गया है। लिविंग रूम में रखा बड़ा आइवरी कलर का सोफा गोल शेप में है। इसके साथ टेराकोटा रंग की आरामदायक चेयर और गोल कॉफी टेबल रखी गई हैं। फर्नीचर के ये गोल डिजाइन कमरे को सॉफ्ट और आरामदायक लुक देते हैं। यहां हर चीज को इस तरह चुना गया है कि घर सुंदर भी दिखे और आरामदायक भी रहे।

घर में रखा काला पियानो खींचता है ध्यान श्रेया सिंगर हैं, इसलिए उनके घर में म्यूजिक से जुड़ी खास चीज दिखना भी लाजमी है। लिविंग एरिया में रखा काला पियानो पूरे इंटीरियर को एक अलग पहचान देता है। इसका सादा और क्लासी डिजाइन घर के बाकी फर्नीचर के साथ अच्छा लगता है। पियानो न सिर्फ उनकी म्यूजिक से जुड़ी पहचान दिखाता है, बल्कि घर में एक पर्सनल टच भी जोड़ता है।