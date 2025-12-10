इस क्रिसमस घर सजाना है तो ऑर्डर करें यूनीक और अट्रैक्टिव डेकोरेटिव आइटम्स
क्रिसमस आने वाला है और आप सभी ने तैयारी शुरू कर दी होगी। स्कूल, कॉलेज यहां तक कि लोग घर पर क्रिसमस पार्टी प्लान कर रहे होंगे। क्रिसमस डेकोरेशन को लेकर लोगों के मन में अलग एक्साइटमेंट होती है, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ये किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। दिसंबर शुरू होते ही क्रिसमस की तैयारी भी शुरू हो जाती है। क्रिसमस ट्री डेकोरेशन हो या घर को सजाना हो, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेजॉन पर क्रिसमस डेकोरेशन के लिए कई बेहतरीन प्रॉप्स उपलब्ध हैं, वो भी सस्ते दाम पर। तो अब मार्केट जाकर घंटों तक बारगेनिंग करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाएं और घर बैठे इन्हें ऑर्डर करें। बच्चों के स्कूल का क्रिसमस प्रोजेक्ट तैयार करना हो या घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो ये डेकोरेटिव आइटम आपके बहुत काम आयेंगे।
ये वुडन डोर और वॉल हैंगिंग क्रिसमस डेकोर आइटम जरूर ऑर्डर करें। इसे हाउस पार्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। खासकर बच्चों को ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा। आप इसे उनके कमरे के डोर पर भी लगा सकते हैं।
TIED RIBBONS का ये रेनडियर टीलाइट कैंडल का सेट एक अट्रैक्टिव क्रिसमस डेकोर आइटम है, जिसे आप क्रिसमस पार्टी में डेकोरेटिव प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं क्रिसमस पर लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। मेटल से तैयार रेनडियर शेप में ग्लास होल्डर्स लगे हैं, जिसमें कैंडल या LED लाइट रखना है। इस पर 63% का ऑफ मिल रहा है, केवल 299 में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
HASTHIP के ये डेकोरेटिव स्टॉकिंग काफी अट्रैक्टिव हैं। इन पर अलग-अलग क्रिसमस कैरेक्टर्स बने हुए हैं, जो इसे एक परफेक्ट डेकोरेटिव आइटम बना रहे। आप इसे अपने दरवाजे खिड़की पर लगाएं और इनमें गिफ्ट्स रख दें। खास कर जिनके घर में बच्चे हैं, वे इनमें गिफ्ट्स रख बच्चों को सरप्राइज कर सकते हैं। वहीं क्रिसमस ट्री डेकोरेशन में भी ये काम आएंगे।
eCraftindia Reindeer वॉल हैंगिंग क्रिसमस ट्री सजाने के लिए परफेक्ट है। इस डेकोरेटिव आइटम को हाउस पार्टी में दीवार या दरवाजे पर भी टांग सकते हैं। इसे काफी लोगों ने पसंद किया है। वहीं इस समय 55% के ऑफ पर इसे आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकते हैं।
अगर आपको बच्चों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो ये मिनी क्रिसमस ट्री जरूर ऑर्डर करें। इनका साइज 10cm है, इनसे क्रिसमस ट्री या टेबल डेकोरेट कर सकते हैं। क्रिसमस डिनर पर डाइनिंग टेबल पर इन्हें लगाएं, कंप्लीट क्रिसमस वाइव आएगी। ये 4 के सेट में आयेंगे, 63% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
The Purple Tree का प्लास्टिक जिंगल बेल लाइट स्ट्रिंग क्रिसमस पार्टी में चार चांद लगा देंगी। इसे क्रिसमस ट्री डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करें या दीवार और दरवाजों पर भी लगा सकते हैं। 3 मीटर के इस जिंगल लाइट में 16 LED लाइट्स आएंगे। वहीं इस समय ये 77% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा। ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
TIED RIBBONS का ये SNOWMAN SANTA CLAUS में LED लाइट्स भी लगी हैं, ये एक अट्रैक्टिव क्रिसमस डेकोर आइटम है। जो आपके पार्टी में चार चांद लगा देगा, खासकर बच्चों को ये बेहद पसंद आएगा। इसे क्रिसमस ट्री डेकोर प्रॉप्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ये परफेक्ट है। 15.2CM * 6.3CM के साइज में आएगा।
ये टेबल ट्री और वॉल डेकोर इस क्रिसमस आपके डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। इसे एंट्री डोर पर या बच्चों के कमरे के बाहर लगा सकते हैं। वहीं हाउस पार्टी में डेकोरेटिव प्रॉप की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप चर्च सजाते हैं, तो इसे जरूर आर्डर करें। इस समय इसपर 66% का ऑफ उपलब्ध है। इसका साइज 33CM है।
TIED RIBBONS का ये 6 सेट क्रिसमस डेकोर आइटम बच्चों को बेहद पसंद आएगा। स्कूल प्रोजेक्ट में क्रिसमस ट्री डेकोर करनी है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। वहीं इन्हें ऑफिस, हाउस पार्टी में डेकोरेटिव प्रॉप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 6 हैंगिंग SANTA CLUSE आएंगे। 67% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
THE PURPLE TREE का ये क्रिसमस कर्टेन लाइट अट्रैक्टिव और एसथेटिक डेकोर आइटम है। इसमें स्टार्स और अलग-अलग क्रिसमस कैरेक्टर बने हैं, जैसे SANTA CLAUSE, RAINDEER, ट्री और जिंगल बेल बने हैं। ये लाइट 2.5CM की साइज में आएगा। ये आपकी क्रिसमस पार्टी का अट्रैक्शन बन सकता है, इसे नजरअंदाज न करें।
