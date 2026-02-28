शू रैक के इन 6 विकल्पों की मदद से जूते चप्पल रहेंगे ऑर्गेनाइज्ड, आज ही खरीदें
Amazon पर शू रैक के कई विकल्प उपलब्ध हैं, उन्हीं में से आज हम आपके लिए ये 6 बजट फ्रेंडली विकल्प लाए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकते हैं।
आजकल लोगों के पास कई अलग-अलग तरह के जूते चप्पलें होती हैं, और वो अक्सर घर में बिखरे रहते हैं। बिखरे हुए जूते चप्पल अच्छे नहीं लगते, इसलिए जरूरी है इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखना। ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, परंतु ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जूते चप्पल को हमेशा समेट कर रखना चाहिए। इसके लिए एक सही शू रैक आपके पास होना चाहिए। ये जूते चप्पलों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं, जिससे बाहर जाते वक्त आपको इन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। Amazon पर शू रैक के कई विकल्प उपलब्ध हैं, उन्हीं में से आज हम आपके लिए ये 6 बजट फ्रेंडली विकल्प लाए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकते हैं।
Flipzon का मल्टीपरपस शू रैक आपके बहुत काम की चीज है। अगर आप कुछ सस्ता ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इसे लिविंग रूम के एंट्री पर रखें, इससे बाहर के जूते अंदर नहीं आयेंगे और आपका घर बिल्कुल साफ रहेगा। इसमें 4 रैक हैं, जिनमें 12 से 15 जोड़ी जूते आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Basics का ये मल्टीपरपज शू रैक एक अच्छा विकल्प है। खासकर अगर आप अकेले रहते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। 3 लेयर के इस छोटे से शू रैक को आप आराम से कम स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जरूरत अनुसार 41% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
जिप डोर कवर के साथ ये शू रैक आपके बहुत काम आयेंगे। इसमें नई चप्पल जूते डस्ट फ्री रहते हैं, तो धूल गंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसमें साइड पॉकेट भी आएगा। इस शू रैक में 5 शेल्व्स हैं, जिसमें आपके 15 पेयर से अधिक जूते आराम से आ जाएंगे। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो 78% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
5 शेल्फ वाले इस शू रैक में आपके जूते चप्पल के कई पेयर आ जाएंगे। इसमें मैग्नेटिक दूर आएगा जिससे आपके जूते चप्पल डस्ट फ्री रहते हैं। वहीं इनमें हुक हैंगर्स भी हैं, जिनमें आप अपने आवश्यकता अनुसार चीजें टांग सकती हैं। ये एक एस्थेटिक और यूनिक प्रोडक्ट है, जो सभी के घर में होना चाहिए। अगर आप लंबे समय से शू रैक खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।
अगर आप अकेले रहते हैं, तो 3 शेल्फ वाला ये शू रैक आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें आपके 10 जोड़ी फुटवियर आराम से आ जाएंगे। साथ ही ये छोटा है, कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, 67% के ऑफ पर केवल से 299 रुपए में इसे ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं इसका प्लास्टिक मटेरियल मजबूत और ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें, इसे आज ही ऑर्डर करें।
8 शेल्फ वाले इस शू रैक में फुटवियर के 16 पेयर आराम से आ जाएंगे। इसमें दरवाजे लगे हैं, जो इसे डस्ट प्रूफ बनाते हैं। इसलिए इसमें आपके जूते, चप्पल धूल और गंदगी से खराब नहीं होंगे। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इनकी मदद से आपके घर की एंट्री ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। आप इसे लिविंग रूम के एंट्री पर रख सकते हैं, साथ ही चाहे तो इसे अन्य रूपों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
