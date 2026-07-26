वॉशिंग मशीन में गंदे रह जाते हैं शर्ट के कॉलर? ये 1 ट्रिक फॉलो करें, काला मैल होगा गायब!
वॉशिंग मशीन में शर्ट धोने के बाद अक्सर उसके कॉलर और कफ गंदे ही रह जाते हैं। ऐसे में ये 1 ट्रिक आपको जरूर जान लेनी चाहिए। शर्ट मशीन से बिल्कुल साफ और चमकदार हो कर निकलेगी।
आजकल वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल लगभग हर घर में आम हो गया है। भला हो भी क्यों ना, कपड़े धोने जैसे बोरिंग और टाइम टेकिंग टास्क को इसने इतना आसान जो बना दिया है। हालांकि एक शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि मशीन में कपड़े ठीक से साफ नहीं होते। खासकर शर्ट के कलर और कफ अक्सर गंदे ही रह जाते हैं। अगर काम ज्यादा पसीने वाला हो और शर्ट के कॉलर पर काला मैल जम जाए, तो उसे वॉशिंग मशीन में साफ करना वाकई मुश्किल होता है। ओवरऑल शर्ट साफ हो जाती है, लेकिन कॉलर और कफ वाले हिस्से पर कालापन जमा ही रहता है। दरअसल इसे नॉर्मल वॉश से हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में आपको शर्ट धोने से पहले ये 1 काम जरूर कर लेना चाहिए। शर्ट का कॉलर और कफ अच्छी तरह क्लीन हो जाएंगे और शर्ट चमक उठेगी।
कॉलर और कफ को पहले प्री-ट्रीट करें
शर्ट का कॉलर और कफ ज्यादा गंदे हों तो पहले से प्री ट्रीट करना सही रहता है। इसके लिए आपको बस शर्ट का कॉलर ओपन करना है और उसे पानी से हल्का गीला कर लेना है। अब इसपर आप डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड डिटर्जेंट लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह कफ को खोलकर भी डिटर्जेंट अप्लाई कर दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें। इससे जमी हुई गंदगी ढीली पड़ने लगती है और मशीन में जा कर बिल्कुल साफ हो जाती है।
काम की टिप- कई लोग शर्ट के बटन ओपन किए बिना ही मशीन में डाल देते हैं। इस वजह से कॉलर वाला एरिया भी ढका रहता है और ठीक से साफ नहीं हो पाता। इसलिए जब भी शर्ट मशीन में डालें, कलर और कफ के बटन खोलकर ही डालें।
जिद्दी कालेपन के लिए ब्रश से रगड़ें
गर्मियों में पसीने और धूल-मिट्टी की वजह से कॉलर का हिस्सा खासकर काफी मैला हो जाता है। इसे हाथों से रगड़ने पर काम नहीं चलता। ऐसे में आप कपड़े धोने वाले ब्रश से इसे एक बार अच्छी तरह रगड़ सकते हैं। ब्रश से रगड़ने पर कॉलर और कफ की गंदगी ज्यादातर साफ ही हो जाती है। इसके बाद आप शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं, एकदम साफ और चमकदार हो कर निकलेगी।
ज्यादा गंदे दागों के लिए ये ट्रिक फॉलो करें
शर्ट थोड़ी पुरानी हो तो उसके कलर पीले पड़ने लगते हैं या कई बार काफी ज्यादा ही मैले हो जाते हैं। ऐसे में डिटर्जेंट और ब्रश से रगड़ने पर भी कोई खास असर नहीं दिखता। इस पीलेपन को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, नींबू और थोड़ा सा विनेगर मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। इस घोल को शर्ट के गंदे कॉलर वाले हिस्से पर लगाएं, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब आप इसे ब्रश या हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं, फिर नॉर्मली मशीन में वॉश कर लें।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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