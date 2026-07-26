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वॉशिंग मशीन में गंदे रह जाते हैं शर्ट के कॉलर? ये 1 ट्रिक फॉलो करें, काला मैल होगा गायब!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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वॉशिंग मशीन में शर्ट धोने के बाद अक्सर उसके कॉलर और कफ गंदे ही रह जाते हैं। ऐसे में ये 1 ट्रिक आपको जरूर जान लेनी चाहिए। शर्ट मशीन से बिल्कुल साफ और चमकदार हो कर निकलेगी।

Dirty Collars Hack in Washing Machine
मशीन में गंदे कॉलर कैसे साफ करें

आजकल वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल लगभग हर घर में आम हो गया है। भला हो भी क्यों ना, कपड़े धोने जैसे बोरिंग और टाइम टेकिंग टास्क को इसने इतना आसान जो बना दिया है। हालांकि एक शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि मशीन में कपड़े ठीक से साफ नहीं होते। खासकर शर्ट के कलर और कफ अक्सर गंदे ही रह जाते हैं। अगर काम ज्यादा पसीने वाला हो और शर्ट के कॉलर पर काला मैल जम जाए, तो उसे वॉशिंग मशीन में साफ करना वाकई मुश्किल होता है। ओवरऑल शर्ट साफ हो जाती है, लेकिन कॉलर और कफ वाले हिस्से पर कालापन जमा ही रहता है। दरअसल इसे नॉर्मल वॉश से हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में आपको शर्ट धोने से पहले ये 1 काम जरूर कर लेना चाहिए। शर्ट का कॉलर और कफ अच्छी तरह क्लीन हो जाएंगे और शर्ट चमक उठेगी।

कॉलर और कफ को पहले प्री-ट्रीट करें

शर्ट का कॉलर और कफ ज्यादा गंदे हों तो पहले से प्री ट्रीट करना सही रहता है। इसके लिए आपको बस शर्ट का कॉलर ओपन करना है और उसे पानी से हल्का गीला कर लेना है। अब इसपर आप डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड डिटर्जेंट लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह कफ को खोलकर भी डिटर्जेंट अप्लाई कर दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें। इससे जमी हुई गंदगी ढीली पड़ने लगती है और मशीन में जा कर बिल्कुल साफ हो जाती है।

काम की टिप- कई लोग शर्ट के बटन ओपन किए बिना ही मशीन में डाल देते हैं। इस वजह से कॉलर वाला एरिया भी ढका रहता है और ठीक से साफ नहीं हो पाता। इसलिए जब भी शर्ट मशीन में डालें, कलर और कफ के बटन खोलकर ही डालें।

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जिद्दी कालेपन के लिए ब्रश से रगड़ें

गर्मियों में पसीने और धूल-मिट्टी की वजह से कॉलर का हिस्सा खासकर काफी मैला हो जाता है। इसे हाथों से रगड़ने पर काम नहीं चलता। ऐसे में आप कपड़े धोने वाले ब्रश से इसे एक बार अच्छी तरह रगड़ सकते हैं। ब्रश से रगड़ने पर कॉलर और कफ की गंदगी ज्यादातर साफ ही हो जाती है। इसके बाद आप शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं, एकदम साफ और चमकदार हो कर निकलेगी।

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ज्यादा गंदे दागों के लिए ये ट्रिक फॉलो करें

शर्ट थोड़ी पुरानी हो तो उसके कलर पीले पड़ने लगते हैं या कई बार काफी ज्यादा ही मैले हो जाते हैं। ऐसे में डिटर्जेंट और ब्रश से रगड़ने पर भी कोई खास असर नहीं दिखता। इस पीलेपन को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, नींबू और थोड़ा सा विनेगर मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। इस घोल को शर्ट के गंदे कॉलर वाले हिस्से पर लगाएं, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब आप इसे ब्रश या हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं, फिर नॉर्मली मशीन में वॉश कर लें।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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