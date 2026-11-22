दिल को सुकून देने वाले शेर पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बशीर बद्र के 25 चुनिंदा शेर लेकर आए हैं। उनके ये खूबसूरत अल्फाज मोहब्बत, तन्हाई और दिल के दर्द को बयां करने के साथ पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का भी काम करेंगे।

मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी-कभी यह किसी की यादों में जीने, खामोशी से दर्द सहने और अधूरी ख्वाहिशों को दिल में संजोने का एहसास भी है। उर्दू शायरी के मशहूर शायर बशीर बद्र ने अपने अल्फाजों में मोहब्बत, जुदाई, तन्हाई और जिंदगी के ऐसे ही खूबसूरत एहसासों को बखूबी पिरोया है। उनके शेर सीधे दिल तक पहुंचते हैं और कई बार उन जज्बातों को भी जुबां दे देते हैं, जिन्हें हम कह नहीं पाते। अगर आप भी अपने शब्दों को पिरोना नहीं जानते हैं, तो बशीर साहब के ये शेर पढ़ें। उनका हर शब्द आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा।

बशीर बद्र के 25 खूबसूरत शेर- 1. उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो

न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

2. न जी भर के देखा न कुछ बात की

बड़ी आरजू थी मुलाकात की

3. ज़िंदगी तू ने मुझे क़ब्र से कम दी है ज़मीं

पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है

4. कुछ तो मजबूरियां रही होंगी

यूं कोई बेवफ़ा नहीं होता।

5. दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे

जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों

6. यहां लिबास की कीमत है आदमी की नहीं

मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे।

7. मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला

अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला।

8. हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं

उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।

9. मुसाफ़िर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भी

किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी।

10. कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से

ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो।

11. तुम मोहब्बत को खेल कहते हो

हम ने बर्बाद ज़िंदगी कर ली

12. ख़ुदा की इतनी बड़ी काएनात में मैं ने

बस एक शख्स को मांगा मुझे वही न मिला।

13. तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा

यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो।

14. हसीं तो और हैं लेकिन कोई कहां तुझ सा

जो दिल जलाए बहुत फिर भी दिलरुबा ही लगे।

15. हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं

दिल हमेशा उदास रहता है।

16. सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा

इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा।

17. इतनी मिलती है मिरी ग़ज़लों से सूरत तेरी

लोग तुझ को मिरा महबूब समझते होंगे।

18. पत्थर के जिगर वालो ग़म में वो रवानी है

ख़ुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है।

19. पत्थर मुझे कहता है मिरा चाहने वाला

मैं मोम हूं उस ने मुझे छू कर नहीं देखा।

20. शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है

जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है।

21. दुश्मनी का सफ़र इक क़दम दो कदम

तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएँगे।

22. लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में

तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में।

23. घरों पे नाम थे नामों के साथ ओहदे थे

बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला।

24. भला हम मिले भी तो क्या मिले वही दूरियां वही फ़ासले

न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिजक गई।

25. भूल शायद बहुत बड़ी कर ली