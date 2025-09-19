जानें नवरात्र में क्यों करते हैं कलश स्थापना, घर पर पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए इस बार अपनाएं ये ट्रिक्स

Shardiya Navratri 2025: ऊर्जा हमारे जीवन को नई दिशा देती है। अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए नवरात्र से बेहतर मौका कोई और नहीं। कैसे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएं, बता रही हैं स्वाति शर्मा

महिषासुर का मर्दन हो या मां दुर्गा का प्राकट्य। बदलते मौसम की दस्तक कहें या बुराई पर अच्छाई की विजय। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। जब नौ दिन अलग-अलग शक्तियां ऊर्जा का प्रवाह करती हैं, तब हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिल सके, ताकि हमारा जीवन बेहतरी की ओर जा सके। यह शक्ति हम तक असल मायने में तब ही पहुंच पाती है, जब हमारे आसपास और हमारे भीतर की ऊर्जा सकारात्मक होगी। आचार्य राहुल द्विवेदी कहते हैं कि नवरात्र मौका है, खुद के शुद्धिकरण का। विज्ञान भी इसे अपनी भाषा में प्रमाणित करता है, लेकिन आंतरिक शुद्धि भी तभी संभव है, जब बाहरी वातावरण शुद्ध हो। आपके आसपास की ऊर्जा आपकी मनोस्थिति और आपकी अपनी ऊर्जा को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसी कारण पूजा-पाठ में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए न सिर्फ पूजा घर, बल्कि आपको अपने पूरे घर में कुछ खास बातों का खयाल रखना चाहिए।

व्यवस्थित रखें घर कुर्सी पर कपड़ों का ढेर, मेज पर बेमतलब का सामान, बिखरे जूते-चप्पल, पूरी तरह से भरा हुआ किचन काउंटर। क्या यही नजारा आपके घर का है? ऐसा है, तो यह बिखरी हुई ऊर्जा को दर्शाता है। घर की ऊर्जा बदलने के लिए जरूरी नहीं कि घर में महंगा सामान हो, फैंसी पर्दे हों या आलीशान फर्नीचर हो। जो जरूरी है, वह है घर का व्यवस्थित होना। आपका घर छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले शुरुआत घर के सामान को व्यवस्थित तरीके से रखने से करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इस बार घर की सफाई के लिए दीपावली का इंतजार न करें, अभी से शुरुआत करें।

प्रकृति का लें सहारा प्रकृति अपने आप में ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। घर के वातावरण को सकारात्मक करने के लिए आपको उन चीजों को घर में शामिल करना चाहिए, जो प्रकृति से पूरी तरह जुड़ी हों। खुली हुई खिड़कियां, जो सूरज की रोशनी को बिना रुकावट अदंर आने दें। कुछ हरियाली, जो आपके मन को सुकून पहुंचा सकें। बैठक, बगीचे या लॉन में एक फव्वारा, जो पानी की कलकल बहती आवाज से घर की पूरी ऊर्जा बदल सके। कुछ सुगंध,जो आसपास फूलों के होने का अहसास करा सकें। ये पढ़कर आपको जब इतना बेहतर महसूस हो रहा है, तो सोचिए ऐसा वातावरण घर को कितनी ऊर्जा से भर सकता है।

रोशनी पर भी दें ध्यान घर में रोशनी की कमी या बेहतर रोशनी से भी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। कोशिश करें कि घर में प्राकृतिक रोशनी का अच्छा संचार हो सके। यानी जब तक दिन न ढले घर में रोशनी का स्वागत करते रहें। शाम को जब पर्दे खींचने का समय आए, तब भी ऐसी लाइटें लगाएं, जो आपको भारी महसूस न कराएं। यानी ये पीली और सफेद रोशनी के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही अपने पूजा घर में भी लाल-नीले बल्ब की जगह पीली या सफेद रोशनी का इस्तेमाल करें।

पूजा घर हो ऐसा यह वह जगह है, जहां आप कुछ पल बिताकर अपनी ऊर्जा पर काम करती हैं, इसलिए इसकी दिशा और व्यवस्था का खास खयाल रखना चाहिए। इस बाबत आचार्य राहुल कहते हैं कि पूजा घर की दिशा उत्तर-पश्चिम होनी चाहिए। जब आप पूजा करें, तो आपका मुंह पश्चिम की तरफ होना चाहिए। इससे आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। इसके अलावा पूजा घर में मूर्तियां और तस्वीरें कम होनी चाहिए और यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मूर्तियां ऐसी हों, जो मोहक लगें और बोलती हुई महसूस हों। शिवलिंग ऊर्जा का स्रोत होता है, घर पर अंगूठे की नाप से ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े शिवलिंग के लिए अलग तरह के आकार वाले गर्भग्रह का विधान है। पूजा घर का वातावरण पूरी तरह शुद्ध और सुगंधित होना चाहिए।