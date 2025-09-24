नवरात्रि प गाएं माता रानी के ये 5 स्पेशल भजन, दिल को छू जाएगी हर लाइन
शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पूरे नौ दिनों तक चलने वाला ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं इन दिनों देवी दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं। मां के स्वागत में भक्त भी कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते। इन दिनों खूब भजन-कीर्तन होते हैं, घर-घर में माता की चौकी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देवी का नाम लेना और उनका कीर्तन भजन करना, नवरात्रि के पावन दिनों में काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में यहां हम आपके लिए मां दुर्गा के स्पेशल भजनों के कुछ लिरिक्स ले कर आए हैं। आप इन्हें पूजा के समय या किसी कीर्तन-भजन में गा सकती हैं।
1) चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है…
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है |
ऊँचे परबत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है ||
सारे जग मे एक ठिकाना, सारे गम के मारों का,
रस्ता देख रही है माता, अपनी आंख के तारों का |
मस्त हवाओं का एक झोखा यह संदेशा लाया है ||
जय माता की कहते जाओ, आने जाने वालों को,
चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को |
जिस ने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है ||
वैष्णो देवी के मन्दिर में, लोग मुरदे पाते है,
रोते-रोते आते है, हस्ते-हस्ते जाते है |
मैं भी मांग के देखूं, जिस ने जो माँगा वो पाया है ||
मैं तो भी एक माँ हूं माता,
माँ ही माँ को पहचाने |
बेटे का दुःख क्या होता है, और कोई यह क्या जाने |
उस का खून मे देखूं कैसे, जिस को दूध पिलाया है ||
प्रेम से बोलो, जय माता दी |
ओ सारे बोलो, जय माता दी |
वैष्णो रानी, जय माता दी |
अम्बे कल्याणी, जय माता दी |
माँ भोली भाली, जय माता दी |
माँ शेरों वाली, जय माता दी |
झोली भर देती, जय माता दी |
संकट हर लेती, जय माता दी |
ओ जय माता दी, जय माता दी ||
2) अम्बे कहा जाये जगदम्बे कहा जाये..
अम्बे कहा जाये जगदम्बे कहा जाये,
बोल मेरी माता तुझे क्या कहा जाये,
मैंने सोने का टीका बनवाया,
लेकिन मइया को पसन्द नहीं आया,
उसको तो फूलों का टीका पसन्द आया,
अम्बे कहा जाये जगदम्बे कहा जाये,
बोल मेरी माता तुझे क्या कहा जाये,
मैंने सोने के कंगन बनवाये
लेकिन मइया को पसन्द नहीं आये
उनको तो फूलों के कंगन पसन्द आये
अम्बे कहा जाये जगदम्बे कहा जाये
बोल मेरी माता तुझे क्या कहा जाये ।
मैंने सोने का हार बनवाया
लेकिन मइया को पसन्द नहीं आया
उसको तो फूलों का हार पसन्द आया
अम्बे कहा जाये जगदम्बे कहा जाये
बोल मेरी माता तुझे क्या कहा जाये ।
मैंने सोने की तगड़ी बनवायी
लेकिन मइया को पसन्द नहीं आयी
उसको तो फूलों की तगड़ी पसन्द आयी
अम्बे कहा जाये जगदम्बे कहा जाये
बोल मेरी माता तुझे क्या कहा जाये ।
3) लेके पूजा की थाली…
लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगा ली,
तेरी आरती उतारू भोली माँ,
तू जो देदे सहारा सुख जीवन का सारा,
तेरे चरणों पे वारु भोली माँ,
ओ माँ ओ माँ ..
धुले तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया,
यही कामना लेकर मइयां द्वारे तेरे आया,
रहु मैं तेरा होके तेरी सेवा में खो के सारा जीवन गुजारु देवी माँ,
तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारु देवी माँ,
सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मो से कंगाल,
तूने भक्ति का धन देके कर दियां मालामाल,
रहे जबतक ये प्राण करूँ तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारू भोली माँ,
तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारु देवी माँ,
ओ मां, प्यारी मां
4) मेरी अखियों के सामने ही रहना…
मेरी अखियों के सामने ही रहना,
माँ शेरों वाली जगदम्बे।
॥ मेरी अखियों के सामने...॥
हम तो चाकर मैया तेरे दरबार के,
भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के॥
॥ मेरी अखियों के सामने...॥
विनती हमारी भी अब करो मंज़ूर माँ,
चरणों से हमको कभी करना ना दूर माँ॥
॥ मेरी अखियों के सामने...॥
मुझे जान के अपना बालक सब भूल तू मेरी भुला देना,
शेरों वाली जगदम्बे आँचल में मुझे छिपा लेना॥
॥ मेरी अखियों के सामने...॥
तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली,
तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली॥
बन के अमृत की धार सदा बहना,
ओ शेरों वाली जगदम्बे॥
॥ मेरी अखियों के सामने...॥
तेरे बालक को कभी माँ सबर आए,
जहाँ देखूं माँ तू ही तू नज़र आये॥
मुझे इसके सीवे कुछ ना कहना,
ओ शेरों वाली जगदम्बे॥
॥ मेरी अखियों के सामने...॥
देदो शर्मा को भक्ति का दान मैया जी,
लक्खा गाता रहे तेरा गुणगान मैया जी॥
है भजन तेरा भक्तो का गहना,
ओ शेरों वाली जगदम्बे॥
मेरी अखियों के सामने ही रहना,
माँ शेरों वाली जगदम्बे।
॥ मेरी अखियों के सामने...॥
5) प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी…
दोहा : दरबार तेरा दरबारों में, एक ख़ास एहमियत रखता है ।
उसको वैसा मिल जाता है, जो जैसी नियत रखता है ॥
बड़ा प्यारा सजा है द्वार भवानी ।
भक्तों की लगी है कतार भवानी ॥
ऊँचे पर्बत भवन निराला ।
आ के शीश निवावे संसार, भवानी ॥
प्यारा सजा है द्वार भवानी ॥
जगमग जगमग ज्योत जगे है ।
तेरे चरणों में गंगा की धार, भवानी ॥
तेरे भक्तों की लगी है कतार, भवानी ॥
लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा ।
गले लाल फूलों के सोहे हार, भवानी ॥
प्यारा सजा है द्वार, भवानी ॥
सावन महीना मैया झूला झूले ।
देखो रूप कंजको का धार भवानी ॥
प्यारा सजा है द्वार भवानी ॥
पल में भरती झोली खाली ।
तेरे खुले दया के भण्डार, भवानी ॥
तेरे भक्तों की लगी है कतार, भवानी ॥
लक्खा को है तेरा सहारा माँ ।
करदे अपने सरल का बेडा पार, भवानी ॥
प्यारा सजा है द्वार भवानी ॥
