शराब पीकर दिमाग पर चढ़ जाती है और फिर इंसान जो हरकत करता है उसका अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे ही शराबियों के फनी जोक्स, जिन्हें पढ़ लिया तो अकेले में ही लगाने लगेंगे ठहाके, पढ़े…

स्ट्रेस,तनाव और बेकार की बातों की चिंता छोड़कर खुलकर हंसे। हंसना मुश्किल लग रहा तो मजेदार जोक्स पढ़ लें, जो अकेले में आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे। शराब अगर ज्यादा पी ली जाए तो दिमाग पर चढ़ जाती है और फिर वो इंसान जो करता है वो उसे खुद नहीं पता होता है। ऐसे ही शराबियों के चुटकुले, जिन्हें पढ़कर हंसी रोकना हो जाएगा मुश्किल। इंटरनेट से खोज-खोज कर लाए हैं मजेदार शराबी के जोक्स का कलेक्शन, पढ़ें और जमकर हंसें।

1- अचानक आधी रात को घर की घंटी बजी..

बाहर आंधी तूफ़ान और तेज़ बारिश हो रहीं थी....

पत्नी घबराकर उठी और पति को जगाया:- उठो,देखो आधी रात को कौन बेल बजा रहा है...

पति ने घबराते हुए दरवाज़ा खोला...

बाहर एक शराबी खड़ा था,वो लड़खड़ाई आवाज में बोला:-

भाई साहब आपकी मदद चाहिये थी..

क्या आप धक्का लगा सकते हैं....

पति को गुस्सा आया और बोला:- ख़बरदार जो दोबारा घंटी बजाई....कह कर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर बेड पर वापस आ गया...

पत्नी ने पूछा:- कौन था

था कोई शराबी साला..गाड़ी खराब हो गयी थी, धक्का लगाने को बोल रहा था...

तो तुमने लगा दिया पत्नी ने पूछा

तुम्हारा दिमाग़ खराब हो गया है बाहर इतना आंधी तूफान, बारिश और घनघोर अंधेरा है और तुम चाहती हो कि रात के तीन बजे मैं एक शराबी की मदद करूं...

शराबी भी इंसान होते है,बेचारे ने बड़ी उम्मीद से घंटी बजाई होगी...उसे तुम्हारे रूप में भगवान नज़र आ रहे होंगे.. उसके बीवी बच्चे घर उसका इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए....पत्नी ने समझाया..

पत्नी के समझाने पर पति दोबारा बाहर गया..

तब तक अंधेरा और गहरा हो गया था,बारिश और तेज़ हो चुकी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था ..

भाई तुम अभी भी यहां हो? तुम्हें अभी भी मदद चाहिए?

पति ने जोर से आवाज लगाई..

दूसरी तरफ से शराबी ने भी जोर से उम्मीद भरी आवाज में "हां" बोला ..

पर तुम हो कहां? नजर नहीं आ रहे.....

पति फिर चिल्लाया ..

दूसरी तरफ आवाज आई:-

भाई इधर तुम्हारे गार्डन में झूले पे बैठा हूं,प्लीज थोड़ा धक्का लगा दो.....

2- अदालतों में गीता-कुरान की कसम के बजाय

अगर 3 पेग पिलाकर

गवाही ली जायें तो

सही फैसला आने की संभावना

कई गुना बढ़ जायेंगी… – शराबी बाबा का विचार

3- डॉक्टर का एक पडोसी बहुत नशेड़ी था

और जमकर शराब पिता था….

डॉक्टर बोला – शराब का नशा धीरे धीरे इंसान को मार देता है

नशेड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया –

तो डॉक्टर साहब मुझे कौन-सा मरने की जल्दी है…

4- एक बार शराबी रात मे शराब पी कर

घर आया और सोते सोते भगवांन को

प्यारा हो गया

ऊपर जाके उसने दुबारा जिंदगी मांगी तो

भगवान राजी हुए पर उसे मुर्गी के रूप में

वापस भेजा.. जैसे ही वो मुर्गी बन के वापस आया

शराबी ने एक अंडा दीया, और अंडे को देखते ही उसके

होश उड़ गये… क्योंकि उसका अंडा सोने का था

खुशी मे उसने जोर लगा के एक और अंडा दीया,

देखा तो वो भी सोने का था

अब तो खुशी से शराबी ने जैसे ही तीसरे अंडे देने के

लिए जोर लगाया… वैसे ही उसके सर पे किसी ने

झाडू मारी..

जब पप्पू ने आंखे खोली तो देखा

की उसकी पत़्नी उसे झाड़ू से मारते हुए

चिल्ला रही थी –

“उठ जा बेवड़े बिस्तर पर गंदगी पर गंदगी किये जा रहा हे”

5- डॉक्टर – तुम गटर मैं कैसे गिर गये ?

शराबी – क्या बताउ साहब

ढक्कन खुला था