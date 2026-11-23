मीरा-शाहिद कपूर का घर: समंदर का व्यू और क्लासी इंटीरियर, घर हो तो ऐसा!
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत का मुंबई के वर्ली में बना घर लग्जरी और सादगी का खूबसूरत मेल है। समंदर के नजारे, शानदार लिविंग रूम और स्टाइलिश किचन इस घर को खास बनाते हैं।
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत का घर किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में बना उनका घर शानदार इंटीरियर और खूबसूरत डिजाइन के लिए जाना जाता है। इस घर की खास बात है कि यह दिखने में लग्जरी है, लेकिन साथ ही काफी सुकून भरा भी लगता है। घर में बेज, ग्रे और ब्राउन जैसे सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासी लुक देते हैं। शाहिद और मीरा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने घर की झलकियां भी शेयर करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका यह घर दो फ्लोर में बना है और इसकी कीमत लगभग 58 से 60 करोड़ रुपये है।
सादगी के साथ लग्जरी का टच
शाहिद और मीरा के घर की सबसे खास बात इसका इंटीरियर है। यहां न तो बहुत ज्यादा सजावट है और न ही चटक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। घर का हर कोना इस तरह डिजाइन किया गया है कि देखने में सुंदर लगे और साथ ही यहां आराम से वक्त बिताया जा सके।
फॉर्मल लिविंग रूम
शाहिद-मीरा के घर का फॉर्मल लिविंग रूम काफी शानदार है। यहां दीवारों पर बेज कलर के साथ लकड़ी की पैनलिंग की गई है। कमरे में लगी बड़ी सी नेचर थीम वाली पेंटिंग इसे खास लुक देती है। सोफे के ऊपर लगे मेटैलिक डेकोर पीस भी कमरे की खूबसूरती बढ़ाते हैं। लिविंग रूम में बड़ा मार्बल टॉप सेंटर टेबल और आरामदायक वेलवेट सोफा रखा गया है। लकड़ी, मार्बल, मेटल और वेलवेट का कॉम्बिनेशन कमरे को काफी क्लासी लुक देता है। यहां हर चीज का कलर और डिजाइन एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह मैच करता है।
डाइनिंग एरिया में दिखती है रॉयल वाली फील
शाहिद और मीरा के घर का डाइनिंग एरिया भी काफी खूबसूरत है। यहां बड़ा इटैलियन मार्बल वाला डाइनिंग टेबल रखा गया है, जिसके साथ हल्के गुलाबी रंग की वेलवेट चेयर्स हैं। इस जगह की लाइटिंग भी काफी खास है। डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़े पेंडेंट लैंप लगे हैं, जबकि दीवारों पर भी खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं। इनकी वजह से पूरा एरिया काफी वॉर्म और आरामदायक लगता है।
एक तरफ समंदर तो दूसरी तरफ दिखता है शहर
शाहिद-मीरा के घर में डाइनिंग एरिया के दोनों तरफ बड़ी-बड़ी बालकनी हैं। घर की एक बालकनी से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखता है, तो दूसरी तरफ से शहर नजर आता है। इन बालकनियों से घर में खूब नेचुरल लाइट आती है, जिससे कमरे खुले और रोशनी से भरे लगते हैं। मुंबई जैसे शहर में घर बैठे समंदर का नजारा देखने को मिलना किसी लग्जरी से कम नहीं है।
ब्लैक मार्बल की सीढ़ियां
इस घर की सीढ़ियां भी किसी आर्ट पीस से कम नहीं हैं। इन्हें ब्लैक मार्बल से बनाया गया है, जो देखने में काफी शानदार लगता है। ये सीढ़ियां घर के दोनों फ्लोर को जोड़ती हैं और पूरे इंटीरियर को एक अलग लुक देती हैं। मीरा राजपूत भी अक्सर इन सीढ़ियों के पास फोटो क्लिक करवाती हैं। यहां का बैकग्राउंड तस्वीरों में काफी अच्छा लगता है।
मॉडर्न और स्टाइलिश किचन
शाहिद और मीरा के घर के किचन में भी ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है। किचन की दीवारें हल्के ग्रे रंग की हैं और बैकस्प्लैश में भी ग्रे मार्बल लगाया गया है। इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और क्लीन है। किचन के बीच में एक बड़ा आइलैंड भी बनाया गया है। इस जगह का इस्तेमाल खाना बनाने की तैयारी और डिशेज को सजाने के लिए किया जाता है। कई बार यहां फोटोशूट भी होते हैं। कुल मिलाकर, शाहिद और मीरा का घर दिखाता है कि ज्यादा सजावट के बिना भी घर को बेहद लग्जरी और स्टाइलिश बनाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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