पीरियड्स में तेज दर्द होना नहीं है नॉर्मल, कैंसर जितनी खतरनाक हो सकती है ये बीमारी!

अगर आपको पीरियड्स के दौरान कुछ ज्यादा ही दर्द होता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। दरअसल तेज पीरियड पेन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:52 AM
पीरियड्स के तीन-चार दिन हर लड़की के लिए बहुत परेशानी भरे होते हैं। इस दौरान हल्का दर्द रहना, मूड स्विंगस होना और डिस्कंफर्ट महसूस होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स के दौरान कुछ ज्यादा ही दर्द होता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। दरअसल तेज पीरियड पेन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। डॉ रक्षिता सिंह एक पोस्ट के जरिए बताती हैं कि ये 'एंडोमेट्रियोसिस' नामक बीमारी का संकेत है, जो आज 9 से से हर 1 महिला को है। आने वाले 15-20 सालों में तो इसकी संख्या और भी तेजी से बढ़ने वाली है। डॉक्टर कहती हैं कि इसका समय पर इलाज ना होना बांझपन जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

नॉर्मल नहीं है पीरियड्स का तेज दर्द

कुछ लड़कियों को पीरियड्स के दौरान काफी तेज दर्द होता है, जहां उन्हें दिन भर में कई पेनकिलर लेनी पड़ती हैं। डॉ रक्षिता कहती हैं कि ये ज्यादातर महिलाएं इसे इग्नोर करती हैं, जबतक मामला काफी गंभीर नहीं हो जाता। जबकि ये 'एंडोमेट्रियोसिस' नामक बीमारी का सबसे कॉमन संकेत है। डॉक्टर बताती हैं कि ये समस्या इतनी गंभीर है कि बिना सर्जरी के इसका कोई इलाज नहीं है, यानी आप इसे कैंसर से कंपेयर करें तो गलत नहीं होगा।

क्या है एंडोमेट्रियोसिस?

आसान शब्दों में समझें तो महिलाओं के गर्भाशय में तीन परत होती हैं। इसमें सबसे अंदरूनी परत को 'एंडोमेट्रियम' कहते हैं, जो हर महीने बनती और झड़ती है। यही परत ब्लड के रूप में वेजाइना से बाहर निकलती है, जिससे पीरियड्स होते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि जब ऐसी एक परत बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी बनने लगे तो इसे 'एंडोमेट्रियोसिस' कहते हैं। उदहारण के लिए अगर ऐसी परत ओवरीज पर बन जाती है, तो बांझपन तक का खतरा हो सकता है। इसलिए समय पर इसे दिखाना बहुत जरूरी है।

कैसे पहचानें?

डॉक्टर कहती हैं कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान कुछ ज्यादा ही दर्द होता है, जहां बिना दवाई लिए आपका काम नहीं चलता, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स के पहले या फिर बाद में भी दर्द हो तो चेक कराएं। पेशाब करते हुए या सेक्स के दौरान भी दर्द होना, कब्ज या डायरिया जैसी समस्या होना भी इस बीमारी के संकेत हो सकते हैं।

क्या करना है जरूरी?

डॉक्टर रक्षिता कहती हैं कि सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दें। यानी कोई भी ऐसी चीज ना खाएं, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का कारण बनती हो। ग्लूटेन, रिफाइंड शुगर, कैफीन, मटन और ऐल्कोहॉल जैसी चीजें बिल्कुल बंद कर दें। रेगुलर योग या एक्सरसाइज करें और फाइबर से भरपूर हेल्दी खाना खाएं।

