कुकर में 1 गिलास खिचड़ी के लिए कितना पानी डालें? हलवाई ने बताया ढाबे वाला सीक्रेट!

Cooking Tips To Make Dal Khichdi: खिचड़ी बनाने में दाल-चावल का सही अनुपात और पानी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं, तो चलिए आज इन्हीं से जुड़ी जरूरी टिप्स जानते हैं।

कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन हो तो खिचड़ी से बढ़िया शायद ही कोई डिश हो। कम मसाले में बनी ये डिश खाने में लाजवाब लगती है और फटाफट बन भी जाती है। अमूमन इसे बीमारों का खाना कहा जाता है, जो कि सच नहीं है। अगर खिचड़ी सही ढंग से बनी हो तो एक चम्मच देसी घी के साथ इसका जो स्वाद आता है, वो दिल में उतर जाता है। आपने कभी ढाबे वाली या हलवाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाई होगी, तो आप जानते होंगे कि खिचड़ी कोई फीकी डिश नहीं है। अब सवाल है कि घर पर ऐसी खिचड़ी कैसे बनाई जाए? खिचड़ी बनाने में कोई खास मसाले डालने का चक्कर नहीं है, बस दाल-चावल का सही अनुपात और पानी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं, तो चलिए आज इन्हीं से जुड़ी जरूरी टिप्स जानते हैं।

खिचड़ी बनाने के लिए दाल-चावल का अनुपात क्या रखें? सबसे पहला सवाल तो यही रहता है कि खिचड़ी बनाने के लिए दाल-चावल का सही अनुपात क्या रहना चाहिए। तो फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आप डेढ़ कप चावल ले रहे हैं तो दाल एक कप लें। ऐसा इसलिए क्योंकि दाल पकने के बाद फूलकर काफी ज्यादा हो जाती है, वहीं चावल उतनी मात्रा में नहीं फूलते। कुछ लोग दाल-चावल दोनों को बराबर मात्रा में रखते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी रेशियो फॉलो कर सकते हैं।

खिचड़ी के लिए पानी की मात्रा कितनी रखें? हलवाई जैसी खिचड़ी बनाने के लिए सबसे जरूरी है पानी का सही अनुपात। अगर पानी की मात्रा सही है तो खिचड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आती है। इसका एक रूल नोट कर लें। आप जितने गिलास दाल चावल ले रहे हैं, आपको उसका चार गुना पानी खिचड़ी बनाते हुए डालना है। उदाहरण के लिए अगर आप 1 कप चावल और आधा कप दाल ले रहे हैं, तो कुल मात्रा डेढ़ कप हुई। ऐसे में आपको 4 गुना यानी लगभग 6 कप पानी का इस्तेमाल करना है। इससे खिचड़ी अच्छी तरह गलती है और उसका टेक्सचर भी बढ़िया आता है।

काम की टिप: अगर पानी की मात्रा कम रह जाए और खिचड़ी जरूरत से ज्यादा गाढ़ी हो जाए, तो बाद में आप गर्म पानी के साथ इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं।

खिचड़ी बनाने के लिए कुकर में कितनी सीटी लगाएं? परफेक्ट खिचड़ी बनाने के लिए कुकर में कितनी सीटी लगाएं, ये भी एक कॉमन सवाल है। तो देखिए आपको सिर्फ 2-3 सीटी लगानी हैं, अगर खिचड़ी ज्यादा पतली लगती है तो एक-आधा सीटी आप और फालतू लगा सकते हैं।

खिचड़ी के लिए मसाला तड़का अगर आपको सिंपल खिड़ची नहीं पसंद है तो ये हलवाई वाला स्पेशल तड़का लगा सकते हैं। इसके लिए पैन में थोड़ा सा देसी घी गर्म करें, उसमें जीरा डालकर चटका लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और प्याज को सुनहरा होने तक भून लें। इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चुटकी भर हींग डालकर मिक्स करें। चाहें तो मटर और फ्रेंच बीन्स भी एड कर सकते हैं। इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लें फिर पकी हुई खिचड़ी इसमें एड करें। इसे ढककर 4-5 मिनट पकने दें, खिचड़ी बनकर तैयार है।