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कुकर में 1 गिलास खिचड़ी के लिए कितना पानी डालें? हलवाई ने बताया ढाबे वाला सीक्रेट!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Cooking Tips To Make Dal Khichdi: खिचड़ी बनाने में दाल-चावल का सही अनुपात और पानी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं, तो चलिए आज इन्हीं से जुड़ी जरूरी टिप्स जानते हैं।

कुकर में 1 गिलास खिचड़ी के लिए कितना पानी डालें? हलवाई ने बताया ढाबे वाला सीक्रेट!

कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन हो तो खिचड़ी से बढ़िया शायद ही कोई डिश हो। कम मसाले में बनी ये डिश खाने में लाजवाब लगती है और फटाफट बन भी जाती है। अमूमन इसे बीमारों का खाना कहा जाता है, जो कि सच नहीं है। अगर खिचड़ी सही ढंग से बनी हो तो एक चम्मच देसी घी के साथ इसका जो स्वाद आता है, वो दिल में उतर जाता है। आपने कभी ढाबे वाली या हलवाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाई होगी, तो आप जानते होंगे कि खिचड़ी कोई फीकी डिश नहीं है। अब सवाल है कि घर पर ऐसी खिचड़ी कैसे बनाई जाए? खिचड़ी बनाने में कोई खास मसाले डालने का चक्कर नहीं है, बस दाल-चावल का सही अनुपात और पानी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं, तो चलिए आज इन्हीं से जुड़ी जरूरी टिप्स जानते हैं।

खिचड़ी बनाने के लिए दाल-चावल का अनुपात क्या रखें?

सबसे पहला सवाल तो यही रहता है कि खिचड़ी बनाने के लिए दाल-चावल का सही अनुपात क्या रहना चाहिए। तो फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आप डेढ़ कप चावल ले रहे हैं तो दाल एक कप लें। ऐसा इसलिए क्योंकि दाल पकने के बाद फूलकर काफी ज्यादा हो जाती है, वहीं चावल उतनी मात्रा में नहीं फूलते। कुछ लोग दाल-चावल दोनों को बराबर मात्रा में रखते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी रेशियो फॉलो कर सकते हैं।

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खिचड़ी के लिए पानी की मात्रा कितनी रखें?

हलवाई जैसी खिचड़ी बनाने के लिए सबसे जरूरी है पानी का सही अनुपात। अगर पानी की मात्रा सही है तो खिचड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आती है। इसका एक रूल नोट कर लें। आप जितने गिलास दाल चावल ले रहे हैं, आपको उसका चार गुना पानी खिचड़ी बनाते हुए डालना है। उदाहरण के लिए अगर आप 1 कप चावल और आधा कप दाल ले रहे हैं, तो कुल मात्रा डेढ़ कप हुई। ऐसे में आपको 4 गुना यानी लगभग 6 कप पानी का इस्तेमाल करना है। इससे खिचड़ी अच्छी तरह गलती है और उसका टेक्सचर भी बढ़िया आता है।

काम की टिप: अगर पानी की मात्रा कम रह जाए और खिचड़ी जरूरत से ज्यादा गाढ़ी हो जाए, तो बाद में आप गर्म पानी के साथ इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं।

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खिचड़ी बनाने के लिए कुकर में कितनी सीटी लगाएं?

परफेक्ट खिचड़ी बनाने के लिए कुकर में कितनी सीटी लगाएं, ये भी एक कॉमन सवाल है। तो देखिए आपको सिर्फ 2-3 सीटी लगानी हैं, अगर खिचड़ी ज्यादा पतली लगती है तो एक-आधा सीटी आप और फालतू लगा सकते हैं।

खिचड़ी के लिए मसाला तड़का

अगर आपको सिंपल खिड़ची नहीं पसंद है तो ये हलवाई वाला स्पेशल तड़का लगा सकते हैं। इसके लिए पैन में थोड़ा सा देसी घी गर्म करें, उसमें जीरा डालकर चटका लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और प्याज को सुनहरा होने तक भून लें। इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चुटकी भर हींग डालकर मिक्स करें। चाहें तो मटर और फ्रेंच बीन्स भी एड कर सकते हैं। इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लें फिर पकी हुई खिचड़ी इसमें एड करें। इसे ढककर 4-5 मिनट पकने दें, खिचड़ी बनकर तैयार है।

सर्विंग टिप: गरमा-गरम खिचड़ी के ऊपर हरा धनिया पत्ता और देसी घी डालकर सर्व करें। बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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