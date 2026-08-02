Sawan Geet: झूला तो पड़ गए…सावन में गाए जाने वाला फेमस गीत, नोट करें लिरिक्स

सावन के महीने में महिलाएं इकट्ठा होकर झूला झूलती हैं और कुछ बेहद सुंदर-अच्छे गीतों को गीतों को गाती हैं। सावन का एक फेमस गीत ‘झूला तो पड़ गए’ के बोल यहां देखें।

सावन में सहेलियों के साथ मिलकर झूला झूल रही हैं तो फेमस गीत ‘झूला तो पड़ गए’ जरूर गाएं। यहां देखें लिरिक्स।

सावन का महीना ना सिर्फ पूजा पाठ करने वालों के लिए बहुत खास होता है। हालांकि, पूजा पाठ के अलावा महिलाएं इस महीने में खूब मस्ती भी करती हैं। मेहंदी लगाना, हरी चूड़ियां पहनना, हरे कपड़ों को पहनती हैं। इस महीने में झूला झूलने जैसी पारंपरिक गतिविधियां भी कई इलाकों में प्रचलित हैं। बहुत सी महिलाएं तो एक साथ मिलती हैं और पार्टी करती हैं। खासतौर से सावन में आने वाली हरियाली तीज की खास मान्यता है। अगर आपके मौहल्ले या फिर सोसायटी में सावन का त्योहार धूम-धाम से मनाया जाता है तो इस मौके पर आप सावन के फेमस गीत 'झूला तो पड़ गए' को जरूर गाएं। यहां इस मंत्रमुग्ध करने वाले गीत के बोल हैं, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं।

झूला तो पड़ गएं, अम्बुआ की डार पे जी

झूला तो पड़ गएं, अम्बुआ की डार पे जी,

एजी कोई राधा को, गोपाला बिन राधा को, झुलावे झूला कौन ,

झूला तो पड़ गएं, अम्बुआ की डार पे जी,

ओ ओ ओ ओ

धीरज धर ले, मन समझाए ले री,

एजी अगले सावन में,

राधाजी अगले सावन झूलेंगे कान्हां संग,

धीरज धर ले, मन समझाए ले री,

या राधा का जीवन श्याम बिना,

रामायण जैसे राम बिना,

संग की सहेलियां

समझें ना बात को जी

संग की सहेलियां,

समझें ना बात को जी,

एजी कोई उन बिन, हम्बे उन बिन,

कछु ना सुहाए,

झूला तो पड़ गएं , अम्बुआ की डार पे जी,

झूला तो पड़ गएं , अम्बुआ की डार पे जी,

इन बागन में , इन फूलन में,

हम झूले प्रीत की झूलन में,

अब ये फुलवा,

चुभ रहे शूल से जी,

एजी इन बागन में,

अकेले इन बागन में , पड़े ना अब पांव,

झूला तो पड़ गएं , अम्बुआ की डार पे जी,

मन भावन ये रुत, सावन की,

कछु साजन की, कछु बावन की,

बैरी पप्पियां, पिऊ पिऊ रट रहो जी,

बैरी पप्पियां, पिऊ पिऊ रट रहो जी,

एजी वोतो जाने ना , पप्पिया बैरी जाने ना,

बिरहणी का हाल,

झूला तो पड़ गएं , अम्बुआ की डार पे जी,

सावन में पपीहे के जैसे,

बिरहा के दिन बीते ऐसे,

बंशी बजे ना , अब सखी चैन की जी,

बंशी बजे ना, अब सखी चैन की जी,

एजी मेरा मनवा, बहना मेरा मनवा

हुआ बेचैन,

झूला तो पड़ गएं , अम्बुआ की डार पे जी