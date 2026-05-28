बिना एसी-कूलर के घर रखना है ठंडा तो ये 5 इनडोर प्लांट्स जरूर लगाएं
5 Plants to keep Room Cool: दिन-रात एसी-कूलर चलाने से बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा। ऐसे में घर को नेचुरली ठंडा रखने के कुछ उपाय जरूरी है। जैसे घर में प्लांटिंग करना। इनडोर प्लांट्स केवल खूबसूरती नहीं बढ़ाते बल्कि कमरे को नेचुरली ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। आज ही इन 5 प्लांट्स को घर में लगाएं।
घंटों एसी-कूलर चलाने से बिजली का बिल आसमान छू रहा, घर में बेहद गर्मी रहती है तो ये पौधे आपके बड़े काम आएंगे। तपती गर्मी से बचने के लिए पेड़-पौधे ही असली सहारा होते हैं। अगर ये ना हो तो धरती सूरज की गर्मी से जलने लगे। इन दिनों जिस तरह से तापमान बढ़ा है और गर्मी का एहसास हुआ है ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पेड़-पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की जरूरत है। अगर आपका घर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और बगैर एसी-कूलर के रहना मुश्किल होता है तो ये 5 तरह के इनडोर प्लांट्स कमरों में जरूर रखें। इससे आपके घर का तापमान कम होगा और रूम नेचुरली ठंडे रहेंगे।
स्पाइडर प्लांट
इनडोर प्लांट्स केवल घर की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, ये आपके घर के एन्वायरमेंट को भी शुद्ध करते हैं, हवा में ठंडक देते हैं और कमरे के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। तो अपने ड्राइंग रूम, किचन और बेडरूम के आसपास, लॉबी में ये स्पाइडर प्लांट्स जरूर रखें। ये कमरे की गंदगी को सोखकर गर्म हवा को नेचुरली ठंडा करने में मदद करता है।
स्नैक प्लांट्स
इस पौधे की खासियत है कि ये रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। जिससे कमरे की गंदगी को सोखकर हवा को ठंडक वाली बनाता है। तो अपने कमरे में इस पौधे को जरूर रखें। ये पौधा कमरे की गंदी गर्म हवा को सोखकर कमरे को नेचुरली ठंडा रखने में मदद करता है।
एरिका पॉम प्लांट
एरिका पॉम प्लांट को अपने घर में जरूर लगाएं। इसकी पत्तियां लगातार नमी छोड़ती है। जिससे कमरा ठंडा होता है और बगैर एसी-कूलर के ठंडक बनी रहती है।
मनी प्लांट
मनी प्लांट का पौधा लगाना वास्तु के अनुसार शुभ होता है। लेकिन ये केवल पॉजिविटी ही नहीं देता बल्कि हवा में मौजूद जहरीली गैसों को भी सोखता है। साथ ही कमरे में रखने पर ये रूम को 24 घंटे ठंडा रखने में मदद करता है।
रबर प्लांट
रबर प्लांट कम देखभाल वाला ऐसा पौधा है जिसे लगा दिया जाए तो इसके सूखने का झंझट नहीं होता। लेकिन ये केवल डेकोरेटिव प्लांट ही नहीं है बल्कि इसकी पत्तियां कमरे में नमी छोड़ती है और ठंडा रखती है।
भीषण गर्मी में दिन-रात कूलर एसी से बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा तो आज ही लाकर इन पौधों को घर के कोनों में लगा लें। ये घर में डेकोरेटिव पीस की तरह दिखेंगे और आपके घर को ठंडा रखने में भी मदद करेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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