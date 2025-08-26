सत्तू या व्हे प्रोटीन पाउडर: कौन है ज्यादा सेफ और हेल्दी? फिटनेस कोच बता रहे Sattu or Whey Protein Powder Which Is Safer and Healthier option Fitness Coach Explains, हेल्थ टिप्स - Hindustan
सत्तू या व्हे प्रोटीन पाउडर: कौन है ज्यादा सेफ और हेल्दी? फिटनेस कोच बता रहे

व्हे प्रोटीन पाउडर और सत्तू को ले कर अक्सर लोगों के बीच डिबेट छिड़ी रहती है कि दोनों में से सेफ और बेहतर ऑप्शन कौन है। अगर आप भी इसी को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो चलिए एक्सपर्ट की इसपर क्या राय है, वो जानते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:06 AM
आजकल लोगों में जिम जाने का ट्रेंड बढ़ चुका है। खासतौर से यंग जेनरेशन अपनी फिटनेस को ले कर काफी जागरूक है, जो अच्छी बात है। खैर, जब आप फिटनेस, मसल बिल्डिंग या वेट लॉस की ही बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रोटीन का जिक्र आता है। इसके लिए सप्लीमेंट्स और नेचुरल सोर्स दोनों मौजूद हैं। इनमें सबसे पॉपुलर हैं व्हे प्रोटीन पाउडर और सत्तू। इन दोनों को ले कर अक्सर लोगों के बीच डिबेट छिड़ी रहती है कि दोनों में से सेफ और बेहतर ऑप्शन कौन है। अगर आप भी इसी को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो चलिए एक्सपर्ट की इसपर क्या राय है, वो जानते हैं। फिटनेस कोच सिद्धार्थ तिवारी ने इस बारे में काफी कुछ जानकारी दी है, जो आपकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगी।

सत्तू नेचुरल है, इसलिए सेफ है?

सत्तू और व्हे प्रोटीन पाउडर को कंपेयर करते हुए, सबसे पहला तर्क जो लोग देते हैं, वो है कि सत्तू नेचुरल है इसलिए वो ज्यादा सेफ है। फिटनेस कोच सिद्धार्थ कहते हैं कि जिस तरह सत्तू नेचुरल है, व्हे प्रोटीन भी नेचुरल है। दरअसल व्हे प्रोटीन कुछ और नहीं है, बल्कि ये पनीर के बचे हुए पानी से ही बनता है। हालांकि परेशानी तब होती है जब सस्ता या किसी लोकल ब्रांड का व्हे प्रोटीन खरीद लेते हैं। इसमें की गई मिलावट इसे नुकसानदायक बना सकती है।

सत्तू बनाम व्हे, किसमें है कितना प्रोटीन?

दूसरा फैक्टर जो आपको जानना चाहिए, वो है कि दोनों में से किसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। कोच सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर सत्तू और व्हे प्रोटीन, दोनों को 33 ग्राम मात्रा में लिया जाए, तो व्हे प्रोटीन लगभग 27 ग्राम प्रोटीन देता है, वहीं सत्तू में सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि सत्तू में प्रोटीन से तीन गुना ज्यादा कार्ब्स होते हैं, इसलिए इसे कार्ब्स का सोर्स कहना ज्यादा बेहतर है।

क्वालिटी में कौन बेहतर?

अब प्रोटीन क्वालिटी की बात करें तो एक्सपर्ट का कहना है कि सत्तू में जो थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है, वो आधा-अधूरा होता है। यानी उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती है। वहीं व्हे प्रोटीन दूध से बनता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का एनिमल प्रोटीन होता है। साथ ही इसमें पूरे नौ एसेंशियल एमिनो एसिड भी मौजूद होते हैं।

दोनों में से कौन रहेगा सही?

सभी फैक्टर्स को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि व्हे प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन का बेहतर सोर्स है। हालांकि इसे हमेशा एक ट्रस्टेड ब्रांड और जगह से खरीदें। सस्ते प्रोटीन पाउडर में स्टेरॉइड्स और कई खतरनाक चीजों की मिलावट हो सकती है। बाकी डाइट में शामिल करने के लिए सत्तू भी एक हेल्दी ऑप्शन है, जिसमें अच्छे कार्ब्स, फाइबर और थोड़ा सा प्रोटीन भी आपको मिल जाता है।

