कॉन्सर्ट से करोड़ों की कमाई, देश-विदेशों में लग्जरी घर, जानिए कितनी है 'सतलुज' स्टार दिलजीत दोसांझ की नेट वर्थ
दिलजीत दोसांझ अपनी दमदार एक्टिंग और गायकी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इन दिनों एक्टर फिल्म सतलुज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिलहाल, हम उनके फिल्मी करियर के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि उनकी नेट वर्थ, आलीशान घर और कार कलेक्शन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं।
पंजाब की धरती से लेकर ग्लोबल स्टार बनने तक के लिए एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कड़ी मेहनत की है। उनकी एक्टिंग को लोग काफी पसंद करते हैं और साथ ही उनकी आवाज के भी दीवाने हैं। दिलजीत इन दिनों फिल्म सतलुज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी फिल्म 3 जुलाई को जी5 पर रिलीज हुई थी और विवादों के चलते उसे ओटीटी से हटा दिया गया। फिलहाल, हम दिलजीत की फिल्म और एक्टिंग की बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उनके आलीशान घर, कार कलेक्शन और नेट वर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं।
भारत से यूएस तक है आलीशान घर
दिलजीत दोसांझ कई आलीशान घरों के मालिक है। उनका एक घर भारत, दूसरा अमेरिका और तीसरा कनाडा में है। उनके सभी घर बेहद खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। उनका पंजाब के लुधियाना में बड़ा सा फार्महाउस बना हुआ तो वहीं मुंबई के पॉश इलाके खार में 3 बीएचके अपार्टमेंट है। एक्टर का यूएस में डुपलेक्स स्टाइल में घर बना हुआ है। तो वहीं, कनाडा के टोरंटो में बंगला भी है। उनके सभी घरों की कीमत करोड़ों में हैं।
कारों का भी रखते हैं शौक
दिलजीत दोसांझ के कार कलेक्शन में रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज, मर्सिडीज-बेंज G63 AMG, पोर्श केयेन, पोर्श पनामेरा, बीएमडब्ल्यू 520d और मित्सुबिशी पजेरो जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। इनकी कुल कीमत करोड़ों रुपये में बताई जाती है।
कॉन्सर्ट से करोड़ों की कमाई
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में अगर आप जाते हैं तो प्रति व्यक्ति का टिकट करीब 4 हजार से शुरू होकर 20 हजार तक रहता है। अगर सिर्फ दिलजीत की फीस की बात करें तो वह एक शो के लिए करीब 4 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं। एक्टर एक फिल्म के लिए करीब 4-5 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं।
बिजनेस माइंड भी है दिलजीत
दिलजीत सिर्फ एक्टिंग-सिंगिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका खुद का बिजनेस भी है। दिलजीत दोसांझ का क्लोदिंग ब्रांड Urban Pendu है, जो युवाओं के बीच काफी फेमस है। इसके अलावा एक्टर का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, इसका नाम दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके बैनर तले वह फिल्में व गाने बनाते हैं।
करोड़ों में है नेट वर्थ
दिलजीत की नेट वर्थ की बात करें तो वह करीब 380 करोड़ के आस-पास है, वह भारत के सबसे अमीर और मशहूर पंजाबी कलाकारों में से एक हैं। दिलजीत अपने सिंगिंग टूर और फिल्मों से मोटी कमाई करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में उनकी नेट वर्थ 172 करोड़ रुपये थी और साल 2026 में उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 380 करोड़ तक पहुंच गई है। हालांकि, दिलजीत ने अपनी कुल संपत्ति का आधिकारिक तौर पर कभी खुलासा नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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