Republic Day Sale Deals में बनारसी सिल्क साड़ियों पर पाएं बंपर डिस्काउंट ऑफर

वेडिंग सीजन चल रहा है, साथ में Republic Day Sale भी लाइव हो चुका है। अगर आप अपने लिए साड़ी की तलाश में हैं, तो यहां दिए गए ये ऑप्शंस आज ही एक्सप्लोर करें।
बनारसी सिल्क साड़ियों का ट्रेंड सालों से चलता आ रहा है। ट्रेडिशनल लुक के लिए इनसे बेहतर और कुछ भी नहीं। वेडिंग सीजन चल रहा है, आप सभी को कई शादियां अटेंड करनी होगी। अब वहीं पुरानी साड़ी भला कितनी बार रिपीट कि जाए, पर बार बार नई साड़ियों पर अधिक खर्च करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में Amazon Great Republic Day Sale Deals का फायदा उठाएं। यहां बनारसी सिल्क साड़ियों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां 2000 की साड़ी केवल 600 से ₹700 में खरीद सकती हैं। तो इंतजार कैसा 60 से 85% के ऑफ पर ऑर्डर करें साड़ियों के ये खूबसूरत विकल्प।
बनारसी सिल्क फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों कमल का है। ब्रॉड बॉर्डर वर्क इसमें एक अलग सी खूबसूरती जोड़ रहा है। वहीं ये बजट फ्रेंडली भी है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर इसका डिजाइन प्रीमियम है, ये आपको काफी पसंद आएगी। इस साड़ी के अलग अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 75% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
Mehrang प्योर कांजीवरम सिल्क बनारसी साड़ी एक परफेक्ट वेडिंग वियर आउटफिट है। शादी सीजन चल रहा है, वेडिंग फंक्शंस में ये काफी खूबसूरत लगेगी। पीले रंग की साड़ी को आप हल्दी के फंक्शन पर अपना लुक प्लांट करने के लिए कैरी कर सकती हैं। बोल्ड मैरून रंग की ये खूबसूरत बनारसी सिल्क साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।
Manohari की ट्रेंडी बनारसी साड़ी एक बेहद खूबसूरत ऑप्शन है। इसका फ्लोरल बॉर्डर डिज़ाइन इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। वहीं पूरी साड़ी पर आपको बूटी का जरी वर्क देखने को मिल जाएगा। फेस्टिव सीजन हो या वेडिंग फंक्शंस, इन्हें किसी भी मौके पर आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं ये लाइटवेट और कंफर्टेबल है, तो ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें कई खूबसूरत कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे।
बनारसी सॉफ्ट सिल्क साड़ी का स्टाइल काफी अट्रैक्टिव है। क्रीम और मैरून का कलर कांबिनेशन एक दूसरे को पूरी तरह कंप्लीमेंट दे रहा है। ये पहनने के बाद शरीर पर बेहद अट्रैक्टिव लगेगा। ये ट्रेडिशनल साड़ी महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसे वेडिंग रिसेप्शन या बारात में कैरी करें। साड़ी की फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, जिसे मैनेज करना आसान है। Republic Day Sale Deals में इस पर 77% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इसका स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए समय रहते इसे आर्डर करें।
Monjolika Fashion की ये बनारसी सिल्क साड़ी एक बेहद खूबसूरत वेडिंग वियर आउटफिट है। इस पूरी साड़ी पर फ्लोरल जरी वर्क है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। अगर आपको साड़ी में हैवी डिजाइन चाहिए तो ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस बजट फ्रेंडली साड़ी को आप बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। Republic Day Sale Deals में इस पर 87% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
शादी सीजन कई पार्टी अटेंड करनी है, तो बेज रंग की यह खूबसूरत बनारसी सिल्क साड़ी जरूर ऑर्डर करें। इसपर गोल्डन जरी वर्क किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा देगा। इस लाइटवेट ट्रेडिशनल साड़ी को आप किसी भी मौके पर अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। वहीं ये गिफ्टिंग के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस साड़ी पर बने फ्लोरल पैटर्न, इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसकी फैब्रिक भी लाइट वेट है, इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।
Akhilam की ये खूबसूरत बनारसी साड़ी का लुक कमाल का है। ये कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। महिलाओं के साथ ही लड़कियों को भी काफी पसंद आएगी। ये देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होगी। इस समय Republic Day Sale Deals में इनपर 78% का ऑफ मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
SWORNOF की कांजीवरम बनारसी सिल्क पटोला साड़ी का लुक काफी खूबसूरत है। वेडिंग फिक्शन में सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसका कलर और डिजाइन दोनों ही बेहद यूनिक है। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं। वहीं इस समय ये 81% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रही है। इस मौके को हाथ से न जाने दें।
