Republic Day Sale Deals में कश्मीरी कुर्ते पर पाएं मिनिमम 60% ऑफ
अगर आपको भी कश्मीरी कुर्ता पसंद है, तो ये एक अच्छा मौका है। Republic Day Sale Deals में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कई अन्य बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे।
कश्मीरी एंब्रॉयडरी एक पुरानी हस्तकला है, इसे आरी वर्क भी कहते हैं। आमतौर पर अपने कश्मीरी फिरन पर ऐसा काम देखा होगा। धागे से बने रंग बिरंग फूल बेहद खूबसूरत लगते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, कश्मीरी एंब्रायडर्ड कुर्ते (kashmiri kurtas) के कुछ बेहतरीन विकल्प, वो भी किफायती दाम पर। आम तौर पर ऐसे हैंडवर्क कुर्ते काफी महंगे आते हैं, परंतु इस समय Amazon पर चल रहे Republic Day Sale Deals में इनपर 80% तक ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा। आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। यहां इनके कुछ बेस्ट ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।
Qazmi का ये कश्मीरी एंब्रायडरी कुर्ते को रेयान फैब्रिक से तैयार किया गया है। इनकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है, इन्हें अपने अनुसार स्टाइल करें। विशेष रूप से बैगी जींस और प्लाजो के साथ यह अधिक अट्रैक्टिव लगेंगे। Republic Day Sale Deals में इस प्रोडक्ट पर 69% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
फ्लोरल आरी एंब्रॉयडरी वाला ये खूबसूरत कुर्ता महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इसकी रेयान कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इसे किसी भी मौसम में स्टाइल कर सकती हैं। वर्किंग महिलाएं इन्हें ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। वहीं आउटिंग पर जाना हो या छोटी-मोटी पार्टी अटेंड करनी हो, आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इसपर 80% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
अगर लंबे समय से कश्मीरी वर्क वाले कुर्ते की तलाश में हैं, तो अब इंतजार खत्म हुआ। ये खूबसूरत कश्मीरी कुर्ती का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। इस पूरे कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग बिल्कुल क्लियर है, जो हैंडलूम को दर्शा रही है। इसकी कॉटन फैब्रिक बॉडी पर रिलैक्स्ड महसूस होती है। जींस, प्लाजो या पैंट किसी भी बॉटम वियर के साथ इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 75% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए ये खूबसूरत शॉर्ट कुर्ती एकदम परफेक्ट रहेगी। इसपर की गई कश्मीरी आरी एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चांद लग रही हैं। वहीं इसका कलर भी काफी यूनिक है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। ऑफिस वियर से लेकर लड़कियां कॉलेज आउटफिट के तौर पर इसे स्टाइल कर सकती हैं। तो बिना इंतजार किए 62% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Hautemoda वूलन कश्मीरी कुर्ता बेहद स्टाइलिश है। ये फिरन लुक में आयेगा। इस कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी देखने में बेहद आकर्षक लग रही है। यह एक ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी है, जिसे आरी वर्क कहा जाता है, ये कश्मीर में की जाती है। इसकी फैब्रिक भी मुलायम और लाइटवेट है, इसे जरूर ट्राई करें। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है। Republic Day Sale Deals में इनपर 46% का ऑफ मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
फिरन कश्मीरी कुर्ता देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पर बेहद खूबसूरती के साथ कश्मीरी एंब्रायडरी की गई है, जो आपको खूब पसंद आएगी। सिंपल और एलिगेंट कुर्ते को अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। सेल डील्स में ये 45% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे।
इस सर्दी कश्मीरी स्टाइल कुर्ते में स्टाइल फ्लांट करना है, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। खूबसूरत कश्मीरी आरी वर्क वाले इस कुर्ते का डिजाइन बेहद अट्रैक्टिव है। वहीं इसकी फैब्रिक गर्म और मुलायम है, जो शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। सर्दियों में आप इसे हाई नेक स्वेटर के ऊपर कैरी करें, ये बेहद स्टाइलिश दिखेंगे। इस खूबसूरत कुर्ते पर 73% का उपलब्ध है, इस मौके को हाथ से न जाने दें।
कश्मीरी हैंड एंब्रायडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। इस ट्रेडिशनल कुर्ते का लुक कमाल का है, जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी फैब्रिक क्वालिटी और कंफर्ट भी काफी अच्छी है, यानी लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी शरीर पर बिल्कुल आरामदायक महसूस होंगे। इतनी सारी क्वालिटी वो भी एक कुर्ते में, इससे पहले की ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, 75% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
