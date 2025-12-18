अकेले ट्रैवल करने वाली लेडीज को इन 5 सेफ्टी सर्वाइवल हैक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए

संक्षेप: Female Safety Tips: अकेले रहती हैं या फिर अकेले ट्रैवल करती हैं। खुद की सुरक्षा के साथ मुसीबत पड़ने पर खुद को बचाने और समय पर मदद मांगने के लिए ये 5 सर्वाइवल हैक्स को जरूर जानें। कभी भी जरूरत पड़ने पर आएंगे काम।

महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। आजकल हर जगह पुरुषों के साथ महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी है। काम के घंटे हो या फिर टाइमिंग। ज्यादातर लड़कियां पढ़ाई से लेकर नौकरी के लिए अकेले मेट्रो सिटीज में रहती हैं। अकेले ट्रैवल करती हैं और काम के सिलसिले में देर रात घर से बाहर रहती है। ऐसे में उन्हें खुद की सुरक्षा के लिए अवेयरनेस के साथ सेफ्टी से जुड़े कुछ हैक्स की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। ये सेफ्टी हैक्स सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा सेफ्टी हैक्स को हर लेडीज को हमेशा याद रखना चाहिए। जान लें ये 7 सेफ्टी से जुड़े हैक्स।

बीच सड़क पर चलें रात को अकेले किसी रास्ते पर जा रही हैं और कोई पीछा कर रहा तो सड़के बिल्कुल किनारे चलने की बजाय रोड के थोड़ा बीच में होकर चलें। ऐसा करने से आने-जाने वाली गाड़ियों की नजर आप पर होगी और पीछा करने वाले को ज्यादा सुनसान में अटैक करने का मौका कम मिलेगा।

जब कोई कार में खींचने की कोशिश करे अगर कोई आपको जबरदस्ती किसी गाड़ी में खींचने की कोशिश करे तो फौरन बैठ जाएं और किसी चीज को जोर से पकड़कर डेड बॉडी की तरह स्थिर हो जाएं। ऐसा करने से आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा और खींचने वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।

फोन में रखें किसी मेल की रिकॉर्डिंग जब भी किसी कैब या टैक्सी में ट्रैवल कर रही हो तो लोकेशन और कैब की डिटेल शेयर करना तो सभी जानते हैं। लेकिन कई बार देर रात ट्रैवल के वक्त किसी को फोन पर डिस्टर्ब करना मुश्किल होता है। ऐसे में सेफ्टी के लिए किसी मेल पर्सन की रिकॉर्डिंग रखे और फोन पर ऐसे दिखाएं कि उससे बात कर रही हैं। ऐसा करने से ड्राइवर को आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने से पहले थोड़ा डर महसूस होगा। क्योंकि उसे लगेगा कि आप लाइव किसी से फोन पर बात कर रहे हो। ध्यान रहे कि ये बातचीत में किसी तरह ही जानकारी शेयर ना हो जिससे शक पैदा हो।

अगर कोई पीछे से पकड़ ले अगर कोई आपको पीछे से पकड़ने की की कोशिश कर रहा और आपको मदद मांगनी है तो कभी भी हेल्प-हेल्प ना चिल्लाएं। आमतौर पर लोग हेल्प के नाम पर ध्यान नहीं देते। इसके बजाय फायर-फायर चिल्लाएं। फायर का नाम लेते ही लोग चौंककर देखेंगे और आपको बचने का मौका मिलेगा।